Disney+ apresenta oferta robusta de conteúdo original e inteiramente produzido na América Latina

Rodrigo Santoro, Fabio Porchat e Rafael Cortez são alguns dos artistas que protagonizam histórias com relevância local e para todas os públicos

O Disney+ apresenta as primeiras produções locais, originais e exclusivas da plataforma, totalmente produzidas na região, com estreias entre seu lançamento na América Latina (em 17 de novembro) e o decorrer de 2021. Além disso, a The Walt Disney Company Latin America reforça seu compromisso de produzir conteúdo local, desenvolvido pelo e para o Disney+ por produtoras de renome no Brasil, no México, na Colômbia e na Argentina e protagonizado por talentos consagrados de toda a região. São histórias de ficção, programas de entrevistas, documentários, apresentações ao vivo e outros atrativos para cada membro da família.

“Na The Walt Disney Company Latin America nós sabemos a importância e a relevância que histórias locais têm para nossa audiência. É por isso que há mais de duas décadas temos produzido aqui conteúdos originais e direcionados para o público da América Latina e também para o resto do mundo. Agora, com o Disney+ oferecemos em um ambiente único e exclusivo o acesso contínuo, permanente e frequente desse catálogo de conteúdos originais da região que se conecta emocionalmente com cada membro da família, estando acessíveis ao mesmo tempo em outros continentes e permitindo exportar a rica e vasta criatividade latino-americana. É por isso que reforçamos nosso compromisso estratégico com a América Latina para produzir conteúdo original e com talentos da própria região. Em um primeiro momento, já temos em andamento mais de 70 projetos em diferentes etapas de produção: 15 no Brasil, 21 no México, 29 na Argentina e 6 na Colômbia”, esclareceu Diego Lerner, Presidente da The Walt Disney Company Latin America.

O Disney+ oferece também conteúdo de produção local latino-americana dos canais Disney, além de outros conteúdos locais relevantes adquiridos para serem lançados com exclusividade para os assinantes do serviço de streaming da região.

Relevância local

Levando em conta a cultura de cada lugar, três das novas produções regionais com estreia exclusiva no Disney+ foram desenvolvidas em três versões (Brasil, México e Argentina), ajustadas para o público de cada país por meio de apresentadores locais de prestígio, com produção da Non Stop para a National Geographic. São elas:

• Sobrevoando, a série já está disponível com exclusividade no Disney+ e apresenta uma visão única de paisagens diferentes e impactantes da América Latina a partir da perspectiva de um drone que sobrevoa a península de Yucatan, a Patagônia, a península de Samaná e o Caminho Inca entre outros lugares. O ator brasileiro Rodrigo Santoro, o músico mexicano Jay de la Cueva e o músico argentino Fito Páez narram respectivamente as versões para o Brasil, o México e a Argentina.





• A série Voluntários: Tudo pela Ciência, que será lançada exclusivamente no Disney+, investiga perguntas cotidianas de mentes curiosas e examina teorias científicas do jeito mais divertido: tirando a prova dos nove. A série é apresentada por Rafael Cortez (na versão Brasileira), Adal Ramones (na versão Mexicana) e Marley (na versão Argentina).



Voluntários

• O que você não sabia sobre o humor é uma série documental com uma visão antropológica sobre o humor que será lançada com exclusividade no Disney+ e faz uma retrospectiva da evolução do riso por meio de entrevistas, material de arquivo e experiências que desconstroem o DNA do humor latino-americano. É conduzida por 3 humoristas: Fabio Porchat (versão para o Brasil), Alex Fernández (versão para o México) e Miguel Granados (versão para a Argentina). Participam da série figuras de destaque na região como os brasileiros Carol Zoccoli, Carlos Alberto de Nobrega e Paulo Vieira; os mexicanos Florinda Meza, Eugenio Derbez, Franco Escamilla, Luis de Alba e Héctor Suárez e os argentinos Malena Guinzburg, Adrián Suar, Sebastián Wainraich e Roberto Moldavsky, entre outros.



Serão acrescentados à oferta de produções originais latino-americanas documentários e obras de ficção como:

• O repatriado, a história de um menino migrante mexicano que é adotado nos Estados Unidos depois de ser separado de forma dramática de sua família biológica ao cruzar a fronteira ilegalmente. Transformado em boxeador profissional e completamente adaptado à cultura dos Estados Unidos, vive uma experiência transformadora ao ser deportado inesperadamente para seu país natal. Filmada em locações no México e nos Estados Unidos, a série é produzida pela BTF Media.

• Chaparreando, uma das primeiras aquisições que chegará ao streaming exclusivo Disney+ protagonizada pela superestrela mexicana Omar Chaparro e por seu filho Emiliano, coproduzida por 3Pas Studios e Pantaya, com produção executiva de Eugenio Derbez . A série acompanha um pai e seu filho em uma viagem épica pelo México em cima de uma motocicleta, na qual eles se encontram com suas próprias raízes e conseguem se reconectar um com o outro.

Chaparreando

Música em estado puro

O Disney+ também vai incorporar produções originais e conteúdos adquiridos que tenham a música como protagonista, um elemento central dos conteúdos da Disney que agora pode ser abordado de formas novas e diferentes. Algumas dessas produções são:

• Entrelaçados , uma produção original exclusiva do Disney+ realizada pela Pampa Films que conta a história de Allegra, uma menina apaixonada por comédia musical que embarca em uma viagem única através do tempo para reunir sua família e realizar seu sonho profissional.

Para curtir em família

A plataforma também contará com produções originais do Disney Channel da América Latina com lançamento exclusivo no Disney+. A audiência poderá ver:

• Bia, um mundo do avesso, uma produção da Pegsa e da Non Stop para o Disney+, que revive os personagens mais queridos da bem-sucedida série original Disney Bia em suas versões contrárias, que se enfrentam em uma competição para se transformar em estrelas de sucesso. Assista ao trailer aqui:





• Sou Luna: O último show, um especial produzido pela Frame Zero para Disney+, dedicado ao último show ao vivo de Sou Luna, a série de sucesso original do Disney Channel protagonizada por Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli e um talentoso elenco latino-americano.



• O restaurante do Arnoldo, uma série produzida pela Non Stop para o Disney+ e protagonizada por Diego Topa, que acompanha as peripécias do cozinheiro Arnoldo e de seu ajudante Francis – personagens queridos da produção original do Disney Junior América Latina Junior Express – enquanto abrem seu próprio restaurante no pequeno povoado de Bahia Bonita. Escute a canção aqui.

O Restaurante do Arnoldo

Além de todas essas novidades, também estará disponível a nova temporada da produção do Nat Geo Kids com estreia exclusiva no Disney+:



• Opa Popa Dupa, um programa de marionetes para crianças em idade pré-escolar produzido para o Disney+ pela Telecolombia . Por meio do humor e da música, a produção aborda temas como a ciência, a tecnologia, o espaço e a física para incentivar o cuidado com o meio ambiente e com os recursos naturais.

Opa Popa Dupa

Compromisso com a produção local



Neste exato momento, a The Walt Disney Company na América Latina está trabalhando no desenvolvimento de mais de 70 projetos, em diferentes locações da região. As paisagens do Brasil, do México, da Argentina e da Colômbia são protagonistas das histórias que poderão ser vistas em todo o mundo pelo Disney+, entre elas estão:

• Relendo Mafalda, um olhar aprofundado sobre a famosa personagem em quadrinhos de Quino que contará, entre outras coisas, como após tantos anos Mafalda segue tão atual e tão querida em todo o mundo. O misto de documentário e reality show produzido pela Non Stop traz material inédito e entrevistas exclusivas.



• Pais por encomenda, uma série produzida pela BTF Media que segue a história de uma menina chamada Califórnia, que embarca em uma viagem pelo México com seus três pais para se reencontrar com sua mãe depois de uma longa e misteriosa ausência.



• Tudo igual, ou não, , uma série de ficção produzida pela Cinefilm que gira em torno das aventuras de um grupo de amigas no Rio de Janeiro, Brasil, no momento em que elas entram no Ensino Médio.

• Minha música, minha terra, o ciclo de entrevistas produzido por Burke, que vem da Rádio Disney, sobre as ruas e lugares em que cresceram artistas famosos da região, que compartilham histórias de suas vidas, da sua arte e seus segredos. Descobrindo as cidades onde nasceram e moram os artistas, o público se aproxima mais de suas músicas e deles próprios.

• Fogo Amigo, um musical inovador sobre o universo do trap e de Martinha, que conta a história de uma menina que se transforma rapidamente em uma artista plástica de projeção internacional, duas ideias originais da Cohn-Duprat para o Disney+.

As produções originais locais mais queridas

O Disney+ também é o lugar dos conteúdos que, nos últimos anos, fizeram grande sucesso com o público da América Latina. Já estão disponíveis na plataforma histórias inesquecíveis do Disney Channel como Violetta, Sou Luna, Disney Bia, Highway: a aventura vai rolar e Art Attack; produções do Disney XD como O11ZE, Juacas, Peter Punk e Jungle Nest; e séries icônicas do Disney Junior como Nivis, amigos de outro mundo, Junior Express e Morko e Mali. Todas estas séries originais estão disponíveis para os fãs de todas as idades e para um novo público. Também no catálogo estão Quando toca o Sino, do Disney Channel; e A floricutura da Nana, A casa do Disney Junior, O jardim da Clarilu, Playground e Playhouse Disney, do Disney Junior, entre outras.



Em breve serão divulgados mais detalhes sobre cada uma das produções originais mencionadas acima, assim como dos outros conteúdos desenvolvidos na região e que serão lançados exclusivamente ao Disney+ na América Latina e em outros mercados internacionais durante os últimos meses de 2020 e o decorrer de 2021.



SOBRE O DISNEY+

Disney+ é o serviço de streaming por assinatura de filmes, séries e outros conteúdos da Disney, da Pixar, da Marvel, de Star Wars e da National Geographic. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) da Disney, Disney+ está disponível desde 17 de novembro de 2020 na América Latina para dispositivos conectados à Internet e oferece a todos os públicos programação sem intervalos publicitários com uma variedade de filmes, documentários, séries de animação e de live action e curtas originais. Disney+ proporcionará um acesso sem precedentes ao incrível acervo de entretenimento de cinema e de televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para ver com exclusividade os últimos lançamentos de cinema do The Walt Disney Studios. Visite o site DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.