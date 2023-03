Disney+ apresenta uma coleção de Mulheres Protagonistas

Já disponível no serviço de streaming por assinatura

A nova coleção do Disney+ se chama Mulheres Protagonistas e inclui séries, especiais e filmes de animação e live-action com mulheres fortes. Da antropóloga e primatóloga Jane Goodall (Jane: A Mãe dos Chimpanzés) até Carol Danvers em Capitã Marvel, esta nova seleção de conteúdos apresenta grandes mulheres que fizeram história.

Baseados em fatos reais



Uma variedade de filmes e documentários que incluem as canções de Beyonce (Black is King) e Taylor Swift (folklore: the long pond studio sessions), a sabedoria de Jane Goodall (Jane: A Mãe dos Chimpanzés), a resiliência de Phiona Mutesi (A Rainha de Katwe) e o grande talento da aviadora Amelia Earhart (Expedição Amelia: A Busca pelo Corpo).

Clássicos poderosos



As histórias animadas de Merida (Valente), Rapunzel (Enrolados), Anastasia, Mulan, Moana, Tiana (A Princesa e o Sapo), Anna e Elsa (Frozen) continuam inspirando mulheres de todas as idades.

Séries e especiais

Lizzie McGuire, Raven Baxter, Wanda Maximoff, Peggy Carter e as meninas de High School Musical: A Série: O Musical são algumas das protagonistas de séries disponíveis na coleção.

Live-action



Super-heroínas (Capitã Marvel, Homem-Formiga e a Vespa), mulheres de outra galáxia (Star Wars: Rogue One, O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e A Ascensão de Skywalker) e personagens clássicas da Disney como Mulan, Mary Poppins y Malévola também fazem parte da seleção especial.