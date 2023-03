Falcão e o Soldado Invernal chegam esta semana ao Disney+

Saiba mais sobre os personagens da Marvel Studios

Terminou WandaVision... E agora?

Essa é uma das perguntas mais recorrentes das últimas semanas. A primeira série do Universo Cinematográfico da Marvel no Disney+ terminou com muitas respostas... e ainda mais perguntas. Felizmente, o tempo de espera é curto. Nesta sexta-feira, 19 de março, Falcão e o Soldado Invernal estreia no serviço de streaming por assinatura.

A nova série do Disney+ será protagonizada por Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcão) e Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado Invernal), os aliados mais próximos do Capitão América de Chris Evans. Depois dos acontecimentos de Vingadores: Ultimato, eles embarcam numa viagem que encontrarão novos e antigos inimigos. Ao mesmo tempo, os dois heróis deverão aprender a trabalhar juntos e honrar o escudo de Steve Rogers.



Falcão e o Soldado Invernal: Marvel Studios - Trailer Oficial Dublado - Disney+



Esta é apenas a segunda série do MCU que chega ao serviço de streaming por assinatura. Nos próximos meses, o Disney+ também receberá Loki e, em breve, você poderá encontrar Clint Barton em Gavião Arqueiro. Para que a espera seja mais fácil, recomendamos filmes e séries ideais para relembrar as histórias do Universo Cinematográfico da Marvel… ou conhecê-las, por que não?



Wandavision: drama, comédia, romance, aventuras e nove episódios disponíveis para maratonar agora mesmo. Ainda, ao terminar, você poderá ver Marvel Studios Avante, uma série documental imersiva que examina a criação das novos e emocionantes conteúdos da Marvel.

Todos os filmes do estúdio estão disponíveis no Disney+. Se você quiser seguir a ordem cronológica, comece com Tony Stark em Homem de Ferro.

Com seis episódios, Lendas da Marvel conta as histórias de Wanda, Visão, Falcão, Soldado Invernal, Barão Zemo e Sharon Carter desde suas apresentações ao Universo Cinematográfico da Marvel.

