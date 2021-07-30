Jungle Cruise celebra sua estreia global na Disneyland da Califórnia

O evento contou com a participação de protagonistas, diretor e produtores

Jungle Cruise, o novo filme da Disney que estreou hoje, 30 de julho, nas salas de cinema disponíveis e no Disney+ com o Premier Access, teve sua première mundial na noite do último sábado, 24 de julho na Disneyland, Califórnia, Estados Unidos.

O tapete vermelho contou com a participação dos protagonistas Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whitehall e Veronica Falcón, do diretor Jaume Collet-Serra e dos produtores John Davis, John Fox, Hiram Garcia, Dany Garcia e Beau Flynn.

Sobre o espírito do filme, Dwayne Johnson comentou: “Fazer um filme como Jungle Cruise foi uma grande oportunidade. Quando filmes como este são feitos da maneira certa, eles te pegam. Você está sentado no cinema e se deixa levar, sai do cinema flutuando e se sentido incrivelmente bem”.

Inspirada na atração de mesmo nome da Disneyland, o novo filme da Disney Jungle Cruise é uma aventura em uma emocionante viagem pela Amazônia com o espirituoso capitão Frank Wolff e a valente pesquisadora Dra. Lily Houghton. Lily viaja de Londres, Inglaterra, para a floresta Amazônica e alista os serviços questionáveis de Frank para guiá-la rio abaixo em La Quila – o barco decadente, porém charmoso. Lily está determinada a descobrir uma árvore milenar que tem o poder de mudar o futuro da medicina.



untos, nesta jornada épica, a improvável dupla enfrenta forças sobrenaturais e incontáveis perigos à espreita na beleza ilusória da suntuosa floresta tropical. Mas, à medida que os segredos da árvore perdida são revelados, os perigos aumentam ainda mais para Lily e Frank, e seu destino – e o da humanidade – ficam em jogo.

Jungle Cruise estreou hoje. dia 30 de julho nas salas de cinema disponíveis e no Disney+ com o Premier Access.