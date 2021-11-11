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NOVIDADES DISNEY+

Jungle Cruise chega para comemorar o Disney+ Day

11 de novembro de 2021
11 de novembro de 2021

12 de novembro será um dia de grandes estreias.


Em 12 de novembro, como parte do Disney+ DayJungle Cruise, o filme estrelado por Emily Blunt e Dwayne “The Rock” Johnson chega na plataforma. Situado no início dos anos 90, o filme é inspirado na atração de mesmo nome, um dos destinos mais procurados nos parques da Disney em todo o mundo.


Jungle Cruise: Anúncio

Nesta nova história, Frank (The Rock) concorda em levar a cientista Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão (Jack Whitehall) em uma missão através de um rio na selva sul-americana. Mas a natureza não será a única coisa contra a qual esse grupo incomum terá de lutar. Anos atrás, conquistadores espanhóis liderados por Don Aguirre (Édgar Ramírez) ficaram presos na selva sob uma maldição que esconde muitos segredos ... e os trará de volta.

Enquanto a incrível dupla composta por Dwayne Johnson e Emily Blunt nos cativa com os personagens principais, o papel de Jack Whitehall como McGregor, irmão de Lily, traz a comédia a que estamos tão habituados das grandes produções da Disney. Mas também, cada protagonista encontra uma maneira de nos emocionar com sua história pessoal e, claro, um pouco de romance.

Jungle Cruise

E o que seria uma grande aventura sem um excelente vilão? Aguirre é um mercenário perigoso que liderou uma expedição há anos e hoje retorna (na forma de ... algo) para buscar outra missão para derrotar os heróis. O elenco é completado por Jesse Plemons como Príncipe Joachim, Paul Giamatti como Nilo, Dani Rovira como Sancho e Quim Gutiérrez como Melchior.

Se uma aventura na água com heróis, vilões e maldições te lembra alguma coisa, não se esqueça que no Disney+ também poderá encontrar todos os filmes de Piratas do Caribe e ainda mais histórias baseadas em atrações Disney, tais como Mansão Mal-Assombrada ou Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante. Te esperamos no dia 12 de novembro para conhecer todas as novidades e estreias que o Disney+ Day nos trará.

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