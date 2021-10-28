Just Beyond, a nova série de Halloween do Disney+

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NOVIDADES DISNEY+

Just Beyond, a nova série de Halloween 

28 de outubro de 2021
28 de outubro de 2021

Confira as duas primeiras histórias do seu novo programa favorito de Halloween


Just Beyonda nova produção, é um seriado antológico criado por Seth Grahame-Smith, baseado na série de histórias em quadrinhos do gênio do terror R.L. Stine, escritor de sucessos como Goosebumps e Rua do Medo. (*)

Os contos dos oito episódios são sobre adolescentes vivendo suas vidas normais até que, de repente, algo do além interrompe suas vidinhas cotidianas. Enquanto os adultos parecem ignorar os acontecimentos sobrenaturais, sobra para nossos jovens heróis resolver a situação.

Se você gosta de histórias esquisitas sobre crianças inteligentes (e adultos nem tão inteligentes assim) enfrentando seus medos e descobrindo coisas esquisitas demais, Just Beyond é a pedida para o mês das bruxas. Mas se você ainda está em dúvida, assistimos aos dois primeiros episódios para vocês.

Verónica interpretada por McKenna Grace
Verónica interpretada por McKenna Grace

No primeiro, "Leave Them Kids Alone", Veronica (interpretada por McKenna Grace), de 14 anos, começa a causar problemas quando se revolta com algumas injustiças ou práticas que sua escola promove.

Suspensa diversas vezes, seus pais decidem mandá-la para a Escola para Garotas Difíceis da Srta. Genevieve. No entanto, ao chegar lá, ela percebe algo estranho: todas as meninas são extremamente educadas, obedecem cegamente a Srta. Genevieve (Nasim Pedrad) e têm o mesmo corte de cabelo ultrapassado dos anos 60. 

Sua colega de quarto, Heather (Lauren Lindsey Donzis), avisa que “nenhuma música” é permitida na escola, o que faz com que Verônica fique cada vez mais desconfiada. Com a ajuda de uma colega, Claire (Leeann Ross), ela irá descobrir o que de verdade vem acontecendo entre as paredes da conceituada escola da Srta. Genevieve.

Já no segundo episódio, Jack (Gabriel Bateman) e Ronald (Arjun Athalye) percebem que seus pais estão agindo de forma mais estranha do que o normal, algo difícil de acontecer já que eles já são, geralmente, muito esquisitos. 

Determinados a desvendar o segredo por trás dessas atitudes, os dois seguem os pais na "noite de jogo" dos adultos. Lá, eles veem seus pais (Tim Heidecker, Riki Lindhome, Parvesh Cheena, Rajani Nair) em mantos levitando um globo aceso.

Perturbados, eles correm até Chris (Henry Thomas), dono de uma loja de curiosidades da cidade, para mostrar as evidências que encontraram. Lá, os dois descobrem que seus pais podem não ser exatamente o que parecem.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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