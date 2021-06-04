Loki: veja o vídeo de Tom Hiddleston e descubra por que as quartas-feiras são as novas sextas

Disney+ anuncia estreia de Loki em 9 de junho



Uma notícia para colocar na agenda: a série da Marvel Studios estará disponível na plataforma de streaming a partir da quarta-feira, 9 de junho, e a Disney a anunciou com um vídeo do próprio Tom Hiddleston.



Loki: Anúncio Oficial Legendado - Disney+



Loki será a terceira série da Marvel exclusiva do Disney+ depois de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, que já têm as primeiras temporadas disponíveis no serviço de streaming por assinatura da Disney

Em Loki, o vilão mercurial Loki (Tom Hiddleston) retoma seu papel como Deus da Trapaça em uma história que se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato. Dirigida por Kate Herron e escrita por Michael Waldron, a série que estreia no Disney+ em 9 de junho conta com a participação de Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw.

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

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