Marvel apresenta o novo trailer de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

O longa chega aos cinemas em setembro de 2021



O novo trailer de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel, já está disponível. O filme segue a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem super-herói que embarca numa viagem de autodescoberta.



O longa chegará aos cinemas em setembro de 2021 e será protagonizado por Simu Liu. Shang-Chi deve enfrentar seu passado e acaba preso na rede da misteriosa organização dos Dez Anéis. Também estão no elenco Tony Leung como Wenwu; Awkwafina como Katy, a amiga de Shang-Chi; Michelle Yeoh como Jiang Nan; entre outros.

Destin Daniel Cretton, diretor e um dos roteiristas de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, está muito empolgado por levar a história aos cinemas. "O problema principal da vida de Shang-Chi é não saber quem ele realmente é", diz Cretton. “Precisa aprender a ser dono de cada parte de si mesmo. Se não se permitir a ver tudo (o bem, o mal, la luz e a escuridão), ser dono de tudoadueñarse de todo, não vai conseguir chegar ao seu potencial máximo".



Se você também não consegue esperar até setembro, dá uma olhada nas outras produções da Marvel Studios, como Loki (novos episódios às quartas-feiras no Disney+), ou WandaVision e Falcon e o Soldado Invernal (todos os episódios já estão disponíveis). E, em 9 de julho, não perca a superesperada estreia de Viúva Negra nos cinemas ou no Disney+ pelo Premier Access.