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NOVIDADES MARVEL

Marvel apresenta o novo trailer de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

30 de junho de 2021
30 de junho de 2021

O longa chega aos cinemas em setembro de 2021


O novo trailer de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel, já está disponível. O filme segue a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem super-herói que embarca numa viagem de autodescoberta.


Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | Marvel Studios | Trailer 2 Oficial Legendado

O longa chegará aos cinemas em setembro de 2021 e será protagonizado por Simu Liu. Shang-Chi deve enfrentar seu passado e acaba preso na rede da misteriosa organização dos Dez Anéis. Também estão no elenco Tony Leung como Wenwu; Awkwafina como Katy, a amiga de Shang-Chi; Michelle Yeoh como Jiang Nan; entre outros.

Destin Daniel Cretton, diretor e um dos roteiristas de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, está muito empolgado por levar a história aos cinemas. "O problema principal da vida de Shang-Chi é não saber quem ele realmente é", diz Cretton. “Precisa aprender a ser dono de cada parte de si mesmo. Se não se permitir a ver tudo (o bem, o mal, la luz e a escuridão), ser dono de tudoadueñarse de todo, não vai conseguir chegar ao seu potencial máximo".

Shang-Chi

Se você também não consegue esperar até setembro, dá uma olhada nas outras produções da Marvel Studios, como Loki (novos episódios às quartas-feiras no Disney+), ou WandaVision e Falcon e o Soldado Invernal (todos os episódios já estão disponíveis). E, em 9 de julho, não perca a superesperada estreia de Viúva Negra nos cinemas ou no Disney+ pelo Premier Access.

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