O que ver em fevereiro no Disney+

Confira todas as estreias e destaques.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de fevereiro, o serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, além de novos episódios de WandaVision. Confira as novidades:

OS ELEITOS - 05/02

Baseado no best-seller de Tom Wolfe, Os Eleitos é a primeira série original com roteiro do Disney+ criada pela National Geographic para contar a história do início do programa espacial dos Estados Unidos.

No meio da Guerra Fria, a recém-formada NASA escolhe sete dos melhores pilotos de teste do exército para se tornarem astronautas. Os escolhidos tornam-se celebridades instantâneas, mas precisam desafiar as leis da física antes de se declararem heróis de verdade. Eles e os cientistas da agência norte-americana têm dois anos para alcançar as estrelas.









AS AVENTURAS DE FLORA & ULISSES - 19/02

A comédia de aventura original do Disney+ é baseada no livro vencedor do Newberry Award sobre Flora, uma ávida leitora de quadrinhos que aos 10 anos é uma cínica autodeclarada depois de testemunhar a separação de seus pais excêntricos: a escritora de romances Phyllis, interpretada por Alyson Hannigan, e o aspirante a artista de histórias em quadrinhos George, interpretado por Ben Schwartz.

Depois de Flora resgatar um esquilo, batizado por ela de Ulisses, ela se surpreende ao descobrir que ele possui superpoderes típicos de um super-herói. Os dois acabam entrando em diversos apuros, enquanto Flora tenta entender se seus pais realmente a amam.









BIA: UM MUNDO DO AVESSO - 19/02

Depois da Série Bia do Disney Channel chegar ao fim na terceira temporada, vem aí um novo filme diretamente para o Disney+ com mais uma história com os queridos personagens do “Fundom”, mas com um pequeno detalhe: tudo está ao contrário.

Neste mundo alternativo, Bia e Manuel têm uma relação turbulenta e Alex é colocado em segundo plano em um jogo de sedução. Pixie, a implacável e impressionante nova proprietária de Laix, decide comprar Fundom e fundi-la com sua rede.

Mas o maior conflito surge quando Pixie anuncia um show para inaugurar esta nova era, o que gera uma forte competição entre Bia e Helena, que nesse mundo de cabeça para baixo são rivais lutando para se destacar no desfile final.











SOU LUNA: O ÚLTIMO SHOW - 26/02

Ao longo de três temporadas, as vidas de Luna, Matteo, Simón, Ámbar e da galera do Jam & Roller se transformaram, graças à música, ao romance, e à patinação. Depois do sucesso da série, o elenco participou de várias turnês internacionais onde puderam ficar cara a cara com seus fãs.

Neste programa especial, o elenco de Sou Luna se apresenta ao vivo pela última vez no estádio Luna Park em Buenos Aires, na Argentina. Descubra tudo o que aconteceu nos bastidores e relembre a história da série: dos ensaios iniciais, gravações e turnês até a última despedida.

