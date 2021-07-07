O que ver durante julho no Disney+

Veja todas as estreias e os destaques.
Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de julho, o serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, como o novo longa de Viúva Negra, além da disponibilidade de Cruella para todos os assinantes. Confira as novidades:
Monstros no Trabalho - 07/07
Monstros no Trabalho: Trailer Oficial Legendado - Disney+
A nova série da Disney sobre os Monstros S.A. começa logo após os eventos do primeiro filme, quando a usina de energia de Monstrópolis passa a coletar risos de criança para abastecer a cidade, graças à descoberta de Mike e Sulley de que o riso gera dez vezes mais energia do que os gritos.
A série acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas em seu primeiro dia, o jovem monstro descobre que treinou anos para o ofício errado.
Tylor é então temporariamente transferido para a Monstros Instaladores Fortemente Treinados (MIFT), onde irá conhecer um grupo de mecânicos desajustados enquanto tenta se transformar em uma máquina de risos.
Viúva Negra - 09/07
Viúva Negra: Marvel Studios - Trailer Oficial Legendado
Scarlett Johansson retorna ao seu papel de Natasha Romanoff no novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel. Romanoff, mais conhecida como Viúva Negra, irá lidar com uma nova conspiração disposta a derrubá-la.
No entanto, para derrotar as forças que agem contra ela, a vingadora precisará lidar com questões mal resolvidas de seu passado, envolvendo não só sua profissão como também sua família.
Nesta superprodução dirigida por Cate Shortland, acompanharemos os eventos ocorridos com Natasha logo após Capitão América: Guerra Civil. O elenco estelar tem nomes como Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz.
O filme estreia dia 9 de julho para assinantes do Premier Access.
Cruella - 16/07
Cruella: Trailer Oficial Legendado
O filme que surpreendeu a todos agora ficará disponível para todos os assinantes do Disney+ a partir do dia 16 de julho.
A vencedora do Oscar, Emma Stone, estrela como Cruella de Vil, a lendária vilã de 101 Dálmatas. Neste longa, conheceremos melhor as origens de um dos maiores ícones da moda da Disney.
Situado nos anos 70 em Londres e no meio da revolução do punk rock, o filme segue uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um lugar na moda com seus designs de roupas.
Um dia, o talento de Estella chama a atenção da Baronesa von Hellman, a lenda da moda interpretada por Emma Thompson. No entanto, o relacionamento entre as duas é explosivo e desencadeará consequências nefastas para Estella.
Turner e Hooch - 21/07
Turner e Hooch | Trailer Oficial Legendado | Disney+
Quando o ambicioso e arrumadinho Scott Turner herda o grande e indisciplinado Hooch, ele logo percebe que o cachorro que ele não queria pode ser o parceiro de que ele precisa. Com um pouco de treinamento e compreensão, os dois formarão uma bela dupla, e Hooch ajudará Scott a desvendar o último mistério de seu pai.
Turner e Hooch é estrelado por Josh Peck no papel principal. Scott é filho do detetive interpretado por Tom Hanks no filme de 1989 de mesmo nome. A série também é estrelada por Carra Patterson como Jessica Baxter, a corajosa parceira de Scott; Brandon Jay McLaren como Xaveirr Wilson, um fuzileiro naval enigmático e Anthony Ruivivar como o Chefe James Mendez, chefe de Scott com um fraquinho secreto pelo novo cachorro de Scott, Hooch.
Tico e Teco - Vida no Parque - 28/07
Os inesquecíveis esquilos da Disney retornam de cara nova nesta nova série que acompanhará as aventuras de Tico e Teco no parque da cidade.
O tenso e preocupado Tico, e o descontraído e sonhador Teco, formam um par improvável. A dupla de melhores amigos irá se envolver em aventuras e algumas trapalhadas enquanto buscam por nozes por aí.
Apesar de azarados, os dois bagunceiros estarão em boa companhia com Pluto, Cãozarrão e outros personagens icônicos da Disney ao enfrentar pequenos e grandes valentões.
Reflexões Sobre a Vida com Robin Roberts - 28/07
Reflexões Sobre a Vida com Robin Roberts: Trailer Oficial Legendado - Disney+
Descubra nessa nova série com a renomada jornalista norte-americana Robin Roberts as histórias de vida de algumas de suas celebridades femininas favoritas.
A cada episódio, Roberts se sentará com três convidadas para falar sobre os desafios de ser mulher na indústria do entretenimento e quais lições elas aprenderam e desejam compartilhar com a nova geração de garotas que vem pela frente.
A série terá como convidadas Debbie Allen, Sofia Carson, Jamie Lee Curtis, Jenna Dewan, Sheila E., Melissa Etheridge, Mickey Guyton, Betsey Johnson, Billie Jean King, Tig Notaro, Raven-Symoné a Josie Totah.
Sobre o Disney+
Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.
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