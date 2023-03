O que ver durante junho no Disney+

Veja todas as estreias e destaques.



Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de maio, o serviço de streaming por assinatura da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, com destaque para o novo seriado da Marvel, Loki. Confira as novidades:

Brasil Selvagem: Costa Brasileira - 4 de junho



Brasil Selvagem: Costa Brasileira

Com mais de 8 mil km de extensão, a gigantesca costa atlântica brasileira é o tema da nova temporada de Brasil Selvagem. Água azuis e verdes, infinitas praias, centenas de ilhas, recifes, costões rochosos, dunas, estuários e baías formam esse rico mosaico, lar de incríveis espécies endêmicas.



Loki - 9 de junho

A aguardada série da Marvel, Loki, foi adiada e tem sua estreia marcada para o dia 9 de junho. Os fãs do maior anti-herói da MCU poderão descobrir o que o deus da Mentira andou fazendo depois dos acontecimentos de “Avengers: Ultimato”.





Loki: Anúncio Oficial Legendado - Disney+



Diferente de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, a nova série terá episódios novos toda quarta-feira e contará como, depois de roubar o Tesseract, uma versão alternativa de Loki é trazida para a misteriosa Autoridade de Variação Temporal (AVT).

A AVT é uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço, e monitora a linha do tempo. Eles dão a Loki uma escolha: ser apagado da existência por ser uma "variante do tempo" ou ajudar a consertar a linha do tempo e impedir uma ameaça maior. Loki, então, vira um viajante do tempo, correndo para consertar erros e alterar fatos para, assim, salvar a humanidade.

A série conta com Tom Hiddleston, estrelando no papel de Loki e Owen Wilson como Mobius M. Mobiu, membro da AVT que irá auxiliar o irmão de Thor em sua missão. O visual de Mobius na série deve se assemelhar ao editor da Marvel Comics, Mark Gruenwald. Nos quadrinhos originais, os membros da AVT se parecem todos com Gruenwald por ele ter sido conhecido da empresa como o "maior especialista em continuidade" da Marvel.

Luca - 18 de junho



Luca: Trailer Oficial Legendado - Disney+



A nova animação da Pixar conta a história de Luca Paguro e seu melhor amigo Alberto Scorfano enquanto tentam aproveitar um verão na cidade portuária de Portorosso, na Itália.

Apesar dos dois parecerem meninos normais, sempre querendo tomar gelatos e brincar, os dois escondem um segredo: são ambos criaturas marinhas disfarçadas que, entediados do mundo do mar, se transformaram em seres humanos para aproveitarem um verão na terra.

A mágica que os disfarça parece perfeita, mas ao toque da água, os dois voltam à forma original. Enquanto buscam esconder suas origens, os dois farão amizades e viverão aventuras que mostraram a eles o verdadeiro significado de amizade.

A Misteriosa Sociedade Benedict - 25 de junho



A Misteriosa Sociedade Benedict: Trailer Oficial Legendado - Disney+



Um grupo de órfãos habilidosos formam uma sociedade secreta e são enviados em uma missão pelo excêntrico Sr. Benedict para um colégio interno conhecido como Instituto.

Lá, eles devem trabalhar juntos para desvendar uma trama nefasta com consequências terríveis para a humanidade.

Baseado no best-seller de Trenton Lee Stewart, que a revista Time chamou de “um dos melhores livros para jovens adultos de todos os tempos”, a série estrela o vencedor do Emmy, Tony Hale, no papel de Benedict, além de Emmy DeOliveira, Seth Carr, Marta Timofeeva e Mystic Inscho nos papéis principais.

SOBRE O DISNEY+

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.