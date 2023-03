O que ver em janeiro no Disney+?

Para iniciar bem o ano de 2021, o Disney+ traz em janeiro novos conteúdos originais da Marvel Studios, uma série com Arnoldo, o chef de cozinha do Disney Junior, e uma nova websérie dos Muppets. As produções se somam ao catálogo de mais de 500 filmes e 300 séries da plataforma, onde os assinantes podem encontrar filmes e séries da Walt Disney Animation Studios, Star Wars, Pixar, National Geographic e muito mais.

Confira as novidades que chegam para toda a família em janeiro no Disney+:

WANDAVISION - 15/01



Criada por Jac Schaeffer, a minissérie acompanha Wanda Maximoff, também conhecida como Feiticeira Escarlate, e Visão depois dos acontecimentos do filme Vingadores: Ultimato. Elizabeth Olsen e Paul Bettany interpretam os dois personagens principais, que tentam iniciar uma nova vida no subúrbio norte-americano, quando começam a suspeitar que nem tudo ao redor deles é o que parece.







MAGIC CAMP - 15/01



A nova comédia estrelada por Adam Devine e Gillian Jacobs conta a história de Andy Duckerman (Devine) que, quando criança, frequentava um retiro para mágicos em treinamento nas montanhas e prometia ser um dos maiores nomes do ilusionismo de sua geração. No entanto, já adulto, Andy luta para fazer sua carreira sobreviver e está cada dia mais deprimido. Ao ser convidado para voltar ao acampamento de sua infância, dessa vez como instrutor, Andy terá que botar todo seu conhecimento à prova para ensinar um grupo peculiar de jovens os segredos da magia e enfrentar sua arquirrival, Kristina Darkwood (Jacobs), no concurso anual de ilusionismo promovido pelo instituto.







O GRANDE IVAN - 22/01



Uma adaptação do livro homônimo sobre um gorila muito especial, O Grande Ivan é uma história sobre a amizade e a importância de um lar, seja ele onde for. Ivan é um gorila de quase 189 quilos que compartilha seu habitat em um shopping com Stella, o elefante, Bob, o cachorro, e vários outros animais. Ele tem poucas lembranças da selva onde foi capturado, mas quando um filhote de elefante chamado Ruby chega, Ivan começa a se questionar sobre a vida que leva. Angelina Jolie, Danny DeVito e Bryan Carston são alguns dos nomes que compõem o elenco.



AGORA MUPPETS - 22/01



Os Muppets agora têm sua própria websérie, onde acompanhamos Scooter em seus desafios diários para colocar no ar os vários quadros que compõem essa série. Entre eles, está o programa de Miss Piggy sobre estilo de vida, os testes científicos de Dr. Bunsen Honeydew e Beaker, os desafios culinários do Chef Sueco e o game show mais maluco da televisão apresentado por Pepe, o Camarão. Além disso, os Muppets se revezam para entrevistar uma celebridade em um novo talk show, que conta com convidados como Aubrey Plaza, RuPaul e Seth Rogen,









O RESTAURANTE DO ARNOLDO - 29/01



A série estrelada pelo argentino Diego Topa segue as aventuras dos personagens da produção original do Disney Junior Latino América Junior Express. O chef Arnoldo e de seu assistente Francis abrem seu próprio restaurante na pequena cidade de Baía Bonita e devem lidar com novos e divertidos clientes.





CLOUDS - 29/01



Zach Sobiech, de 17 anos, está no último ano do ensino médio e parece ter conquistado tudo que sempre quis: a garota pela qual é apaixonado aceita sair com ele e sua carreira musical está apenas começando. Mas algumas semanas depois de sua formatura, o mundo de Zach vira de cabeça para baixo quando ele descobre que seu câncer se espalhou, deixando-o com apenas seis meses de vida.

Com pouco tempo restante, ele e sus parceira de composição, Sammy, decidem lançar seu primeiro álbum. A produção logo faz sucesso na internet, mas Zach começa a ter dúvidas sobre qual a melhor forma de gastar o tempo que lhe resta, ao perceber que todos aqueles a quem conquista no caminho terão que lidar com sua morte iminente. Conforme a saúde de Zach começa a se deteriorar, ele deve tomar decisões difíceis sobre como passar seu tempo e, mais importante, com quem.









