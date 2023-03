O que ver em maio no Disney+

Conheça todas as estreias e destaques.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de maio, o serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, além de novos episódios de Falcão e o Soldado Invernal. Confira as novidades.



Star Wars: The Bad Batch

No dia 4 de maio, os fãs de Star Wars terão um motivo a mais para sorrir. Além de comemorar o quase dia oficial da franquia, estreia no Disney+ a série animada Star Wars: The Bad Batch.

O programa contará a história do que aconteceu com os clones de elite conhecidos como Clone Force 99, ou “The Bad Batch”, após o fim da Guerra dos Clones. O grupo foi introduzido pela primeira vez na série Star Wars: The Clone Wars e é composto por clones geneticamente modificados. Como consequência das alterações e experimentos realizados em suas criações, cada um dos integrantes possui uma habilidade única.

Perdidos após o fim da guerra, os grupos se uniram em busca de seu lugar e propósito no universo. A série vai estrear com um episódio especial de 70 minutos e, depois disso, os novos episódios serão exibidos toda sexta, a partir de 7 de maio.

High School Musical: A Série – Segunda Temporada

A série que reconquistou milhares de fãs do filme original da Disney Channel, High School Musical, e introduziu a história para uma geração inteira de novos telespectadores, está de volta em sua nova temporada.

Agora, os estudantes do clube de teatro do East High irão montar uma produção de A Bela e A Fera enquanto vivem os dramas da adolescência e decidem o que irão fazer depois do fim do ensino médio.

Segundo uma entrevista do elenco para o Entertainment Tonight, a nova temporada promete ser “maior, com mais histórias, mais drama e mais música”.

High School Musical: O Musical: A Série se passa 15 anos após o filme original e segue um novo grupo de alunos da East High enquanto eles apresentam seus musicais do colégio.





High School Musical: A Série: O Musical - Temporada 2 - Trailer Oficial - Disney+

O Segredo das Baleias: Trailer Oficial - Disney+

22 contra a Terra

Depois de Soul ganhar o Oscar ® de melhor animação e melhor trilha sonora, os fãs do filme poderão reencontrar uma das personagens mais queridas do longa.

No novo curta-metragem 22 Contra a Terra, entenderemos por que a Alma 22 se recusa a nascer novamente e como ela se junta a mais cinco almas em uma rebelião contra as regras do Além.

O curta é dirigido pelo editor do filme Soul, Kevin Nolting, e escrito por Josh Cooley, diretor de Toy Story 4.

Os acontecimentos do filme se passam, cronologicamente, antes da trama de Soul, filme vencedor do Oscar de melhor animação.

Truques da mente

Keegan-Michael Key retorna como apresentador da nova temporada de Truques da Mente, o programa que mostra os diversos truques que o nosso cérebro realiza e as armadilhas nas quais ele pode cair.

Truques da Mente revela como nosso cérebro funciona.





Filmado na frente de um público de estúdio ao vivo, Truques da Mente desafiará celebridades como Tiffany Haddish, Drew Brees, Jordan Peele, Meghan Trainor, Anthony Anderson, Tom Hanks, Tim Allen, Jack Black, Mark Cuban, Kevin Hart e Rebel Wilson.

No primeiro episódio, Kristen Bell e Dax Shepard são desafiados em uma batalha dos sexos cerebral para mostrar se existem diferenças entre a mente masculina e feminina.

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.



Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.