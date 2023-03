O que ver durante março no Disney+

Confira todas as estreias e destaques do serviço de streaming por assinatura.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de março, o serviço de streaming por assinatura daterá novos filmes e séries originais disponíveis, além do fim de temporada de. Confira as novidades:

WandaVision (Fim de temporada) - 05/03



Após os surpreendentes acontecimentos dos últimos episódios da minissérie que acompanha Wanda Maximoff, também conhecida como Feiticeira Escarlate, chega a hora de descobrir o destino dos habitantes de Westview.

Criada por Jac Schaeffer, a minissérie acompanha os personagens de Elizabeth Olsen e Paul Bettany, que tentam iniciar uma nova vida no subúrbio norte-americano, quando começam a suspeitar que nem tudo ao redor deles é o que parece.







Mais uma minissérie do Universo Cinematográfico da Marvel chega à plataforma. Dessa vez, iremos entender o que Sam Wilson, também conhecido como Falcão (interpretado por Anthony Mackie), vai fazer depois de receber o manto do Capitão América.

Ao mesmo tempo, Wilson terá que se juntar a Bucky Barnes, também conhecido como Soldado Invernal (interpretado por Sebastian Stan), para entender uma trama envolvendo um grupo anarquista conhecido como Flag-Smashers.

Composta por 6 episódios, a série mostrará algumas das consequências envolvendo a grande batalha contra Thanos após o fim do filme Os Vingadores: Ultimato.











A nova série do Disney+ será baseada no filme Nós Somos os Campeões, lançado na década de 1990, que conta a história de Gordon Bombay, interpretado por Emilio Estevez. Bombay foi condenado a prestar serviços comunitários após ser pego dirigindo alcoolizado. Ele, então, decide treinar o time de hóquei comunitário Patos.

Na nova versão, Emilio Esteves voltará a aparecer em alguns episódios, mas as estrelas serão os atores Lauren Graham e Brady Noon.

No Estado de Minnesota, nos dias atuais, o time dos Patos é uma sensação esportiva. No entanto, depois que Evan (Noon) é cortado do time, ele e sua mãe Alex (Graham) terão a ideia de criar seu próprio time de jogadores para desafiar a cultura competitiva da cidade.











Os Eleitos (Fim de temporada) - 26/03



Baseado no best-seller de Tom Wolfe, Os Eleitos é a primeira série original com roteiro do Disney+ criada pela National Geographic para contar a história do início do programa espacial dos Estados Unidos.

No meio da Guerra Fria, a recém-formada NASA escolhe sete dos melhores pilotos de teste do exército para se tornarem astronautas. Os escolhidos tornam-se celebridades norte-americanas instantâneas, mas precisam desafiar as leis da física antes de se declararem heróis de verdade. Eles e os cientistas da agência norte-americana têm dois anos para alcançar, literalmente, as estrelas.









