Prêmios Oscar®: Toy Story 4 indicado a Melhor Animação

Nesta segunda, 13, foram divulgadas as obras que concorrem às estatuetas.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a lista dos indicados à 92ª edição dos Prêmios Oscar®, que será celebrada em 9 de fevereiro. "Toy Story 4", da Disney e Pixar, compete na categoria de Melhor Animação e Melhor Canção Original com a música principal “I Can't Let You Throw Yourself Away” (Randy Newman). Ainda compartilha a categoria com o novo filme da Disney, "Frozen 2", e seu tema “Into the Unknown”.

"Star Wars: A Ascensão Skywalker", a nova obra da LucasFilm, conta com três indicações: Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som e Melhores Efeitos Visuais, categoria na qual também concorre "O Rei Leão", da Disney, dirigido por Jon Favreau, e "Vingadores: Ultimato", de Marvel Studios.

Já "Jojo Rabbit" acumula seis indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz Coadjuvante para Scarlett Johansson. "Ford vs Ferrari" concorre com quatro nomeações, sendo a principal Melhor Filme, e "Ad Astra" em Melhor Mixagem de Som.

Na categoria de Melhor Documentário, foi indicado "The Cave", longa-metragem dirigido por Feras Fayyad, que estreia em março no canal National Geographic.