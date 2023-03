Oscars®: Toy Story 4 vence como Melhor Animação

A 92º premiação foi celebrada no domingo, 9 de fevereiro, em Los Angeles, EUA.

Em uma noite cheia de estrelas, Toy Story 4 ganhou na categoria Melhor Filme de Animação. Os responsáveis por receber a estatueta foram o diretor Josh Cooley e os produtores Jonas Rivera e Mark Nielsen do filme da Pixar Animation Studios.

Houve também grandes momentos musicais dedicados a Frozen 2 e Toy Story 4 durante a festa. Em uma grande exibição, as cantoras das versões alemã, dinamarquesa, japonesa, norueguesa, polonesa, russa, tailandesa e espanhola da Espanha e espanhola latino-americana de Into the Unknown (Much Beyond) se juntaram à Idina Menzel, voz original de Elsa. O tema criado por Kristen Anderson e Robert López foi indicado a Melhor Canção Original. Além disso, o compositor Randy Newman apresentou I Can't Let You Throw Yourself Away, que concorreu ao mesmo prêmio por Toy Story 4.

Ford vs Ferrari, estrelado por Matt Damon e Christian Bale, ganhou o Oscar® de Melhor Edição. O filme Jojo Rabbit, por sua vez, conquistou o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado. A estatueta foi erguida pelo diretor, roteirista e ator Taika Waititi, que protagonizou o filme ao lado de Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie e Sam Rockwell.