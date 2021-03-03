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NOVIDADES LUCA

Pixar apresenta o primeiro trailer de Luca

4 de março de 2021
4 de março de 2021

Saiba mais sobre a animação

Enquanto comemoramos que Soul ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora, a Pixar Animation Studios se prepara para a chegada de uma nova história. Dirigido pelo indicado ao Oscar® Enrico Casarosa (La Luna), Luca é o próximo filme do estúdio e estará disponível no Brasil em junho de 2021.

A animação conta uma comovedora e divertida história sobre dois jovens monstros marinhos que vivem um verão inesquecível. Desta vez, o filme está ambientado em um belo povoado da Riviera Italiana, onde os protagonistas curtem o Mediterrâneo com gelatos, massas e viagens intermináveis de scooter.



Em entrevista para a revista Empire, o diretor contou "Eu nasci em Gênova e passei os verões nas praias. Conheci o meu melhor amigo quando eu tinha 11 anos. Eu era muito tímido e encontrei esse garoto extrovertido, que tinha uma vida completamente diferente da minha. Eu queria fazer um filme sobre esse tipo de amizade".

Ele também revelou "Esta é uma história profundamente pessoal para mim. Não só por estar ambientada na Riviera Italiana, onde eu cresci, mas também por ser uma celebração da amizade. Frequentemente, as amizades de infância definem o rumo de quem queremos ser, e esses são os laços que estão no coração da história de Luca".

Junto com o teaser, a Disney Pixar apresentou o elenco responsável pelas vozes dos personagens em inglês. Entre eles, estão Jacob Tremblay (Luca), Jack Dylan Grazer (Alberto), Emma Berman (Giulia), Maya Rudolph (Daniela), Marco Barricelli (Massimo) e Jim Gaffigan (Lorenzo).


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