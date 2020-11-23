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NOVIDADES DISNEY+

Sandy canta "Lealdade Coragem Verdade" do filme Mulan

23 de novembro de 2020
23 de novembro de 2020

Depois de 22 anos, Sandy volta a gravar uma canção para o filme Mulan. Dessa vez, ela canta a nova música “Lealdade Coragem Verdade” em português que faz parte da trilha sonora da versão live-action do filme que chega ao Disney+ em 4 de dezembro para os assinantes brasileiros sem custo adicional. A cantora também participou da trilha sonora da animação de 1998, assim como Christina Aguilera que também participou nos anos 90 e agora em 2020. O clipe é uma celebração ao lançamento do novo filme.



“Quando soube do convite da Disney pra gravar a nova versão em português da trilha de Mulan, disse ‘sim’ na mesma hora! Foi uma experiência maravilhosa estar, mais uma vez, envolvida musicalmente com o filme, mais de duas décadas depois, já que eu havia gravado, em 1998, duas músicas pra primeira versão do filme. Adorei interpretar “Lealdade Coragem Verdade” e não vejo a hora de assistir a esse live-action tão esperado.”

“Loyal Brave True” é uma nova canção original escrita especialmente para o filme por Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree, e produzida por Jamie Hartman. Aguilera gravou a música em inglês e espanhol. 



Não perca o live-action de Mulan, em 4 de dezembro, no DisneyPlus.com 

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