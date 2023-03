SparkShorts, os curtas mais inovadores da Pixar, estão no Disney+

Os assinantes do Disney+ podem conhecer as obras da coleção SparkShorts, produzidas pela Pixar. As oito histórias são resultado de um desafio proposto pela própria empresa de animação a seus funcionários. Os participantes precisaram criar um curta-metragem de animação em até seis meses, com orçamento limitado. O principal requisito, porém, era outro: as histórias precisavam ser inspiradas em experiências pessoais dos criadores.

“O programa SparkShorts foi projetado para descobrir novos contadores de histórias, explorar novas técnicas de storytelling e experimentar novos fluxos de trabalho de produção”, conta o presidente da Pixar, Jim Morris. “Esses filmes são diferentes de tudo que já fizemos, oferecendo uma oportunidade de desbloquear o potencial de artistas individuais e suas abordagens de produção cinematográfica criativas em uma escala menor do que o normal”.

Bobby Rubio, escritor e diretor do curta “Flutuar”, que faz parte do projeto, descreveu o SparkShorts como "filmes diferentes de qualquer outro tipo de filme" já desenvolvido pela Pixar. A produtora da companhia, Lindsey Collins, disse em vídeo promocional que os curtas são chamados de SparkShorts (“centelhas curtas”, em tradução livre), porque a Pixar "quer descobrir as várias centelhas criativas" em seus funcionários.

Os curtas foram elogiados pela crítica especializada por conterem temas mais maduros do que as produções anteriores da Pixar. Purl, por exemplo, foi elogiado como uma alegoria para a desigualdade de gênero e feminismo. O crítico Alex Reif, do site “Laughing Place”, disse que Smash and Grab é uma história sobre “dois trabalhadores que não têm os mesmos luxos que seus chefes".

Nick Skillicorn, do site “Idea to Value”, conclui que o programa "permite que a equipe trabalhe de novas maneiras e experimente ideias que nunca seriam aceitas em um longa-metragem tradicional”.

TOCA - Madeline Sharafian

Toca conta a história de uma jovem coelha que tenta de tudo para cavar a toca dos seus sonhos, apesar de não ter ideia do que está fazendo. Em vez de revelar aos vizinhos suas imperfeições, ela se afunda cada vez mais em problemas. Depois de chegar ao fundo do poço (literalmente), ela descobre que não há problema em pedir ajuda.





SEGREDOS MÁGICOS - Steven Clay Hunter



Greg é rodeado por uma família amorosa e é dono de um cachorrinho indisciplinado, mas muito alegre. Apesar de tudo isso, ele guarda um segredo. Hoje, porém, vai ser diferente. Com a ajuda de seu filhote e um pouco de magia, Greg vai descobrir que não tem nada a esconder.





PURL - Kristen Lester



Um novelo de lã mulher, chamada Purl, consegue um emprego em uma startup com equipe predominantemente masculina e que possui um ambiente rápido e formal demais. As coisas começam a se complicar quando ela tenta se encaixar de todas as formas no grupo fechado da empresa. Purl deve se perguntar quão longe ela está disposta a ir para obter a aceitação que anseia e se, no final, vale a pena.

SMASH AND GRAB - Brian Larsen



Depois de anos trabalhando dentro da casa de máquinas de uma locomotiva, dois robôs ultrapassados arriscarão tudo pela liberdade e um pelo outro.

KITBULL - Rosana Sullivan



Uma conexão improvável surge entre duas criaturas: um gatinho vira-latas feroz e independente e um pit bull carinhoso. Juntos, eles irão experimentar a amizade verdadeira pela primeira vez.

FLUTUAR - Bobby Alcid Rubio



Um pai descobre que seu filho é diferente das outras crianças da maneira mais incomum. Para mantê-los protegidos do julgamento alheio, o pai o esconde e o mantém fora de vista - mas quando a habilidade de seu filho se torna pública, ele deve decidir se foge para mais um esconderijo ou se aceita seu filho como ele é.

FITAS - Erica Milson



Uma menina autista não-verbal e um menino tagarela são parceiros em uma viagem de canoagem. Para completar sua jornada através de um lago urbano, ambos devem aprender como o outro experimenta o mundo.

WIND - Edwin Chang



Situado em um mundo de realismo mágico, uma avó e seu neto ficam presos no fundo de um abismo sem fim, limpando os escombros que os cercam para realizar seu sonho de escapar para uma vida melhor.



