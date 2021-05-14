Star+, o novo serviço de streaming que vai transformar a maneira de viver o entretenimento e os esportes, chega à América Latina em 31 de agosto

A assinatura dará acesso a conteúdos que vão desde as temporadas completas de "Os Simpsons", "This is Us" e "The Walking Dead", até sucessos de público como "Deadpool", produções locais e tudo da ESPN
O Star+ será lançado na América Latina em 31 de agosto deste ano como um serviço de streaming para o público adulto que oferecerá: conteúdo da ESPN, como eventos ao vivo das ligas mais importantes e programas esportivos; séries, desenhos animados, filmes, documentários e produções originais Star, regionais e internacionais, incluindo conteúdos exclusivos.
“Star+ oferecerá uma experiência personalizada nunca vista e ampliará nossa conexão com as diversas audiências. A força do conteúdo, que incluirá todaa gama da ESPN, faz do Star+ uma proposta única, de relevância, identidade e peso próprio para se estabelecer como um serviço digital independente do Disney+. Dito isso, sua chegada representará um serviço complementar ao Disney+ e consolidará a presença da The Walt Disney Company no mercado de streaming da América Latina”, disse Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America. Ele completou: “Com o Star+, reforçamos nosso compromisso, mantido há mais de 20 anos, de desenvolver, produzir e oferecer conteúdo local original que represente as preferências dos consumidores de toda a região, produzindo conteúdos originais com produtoras e talentos locais para contar histórias que se conectem com o público latino. Isso será feito por meio de diferentes gêneros que permitirão abordar histórias de ficção originais, temas sociais e históricos relevantes e de interesse geral”.
Por meio do novo serviço de streaming, e ao alcance de um clique onde estiver e quando quiser, os assinantes da região terão acesso a uma experiência personalizada de um catálogo que no Brasil incluirá, entre outros conteúdos:
• Todas as temporadas, incluindo as de estreia, das séries favoritas do público, como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (da National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.”, “The Resident”, entre outras. O Star+ terá também títulos que marcaram época, como “Grey´s Anatomy”, “24 Horas”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I Met Your Mother”, “The X Files” e “Prison Break”. Além disso, o Star+ oferecerá produções originais Star consagradas internacionalmente e protagonizadas por elencos de renome, como “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, "A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” e “Hip Hop Uncovered”. A oferta de séries incluirá títulos dos mais variados gêneros e terá novidades semanalmente.
• Desenhos animados, como todas as temporadas de “Os Simpsons” e outros conteúdos adorados pelo público, como todas as temporadas de “Uma Família da Pesada”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob’s Burgers”, “Duncanville” e a nova série original do Star: “Solar Opposites”.
• Filmes que vão desde clássicos que conquistam todas as gerações até sucessos de bilheteria e lançamentos recentes que estrearam em streaming no Star+. Star+ incluirá também sucessos de bilheteria, como “Deadpool” e “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody” e “O Diabo Veste Prada”; franquias de filmes como “Alien”, “Duro de Matar”, “O Planeta dos Macacos” e “Busca Implacável”.
• Um catálogo que não para de crescer com produções originais Star, desenvolvidas integralmente na América Latina. A partir do lançamento do Star+, vão estrear séries de diversos gêneros que trarão relatos históricos, culturais e sociais específicos da região e relevantes para o público local. Entre outros títulos, chegarão ao Star+ dramas como “Santa Evita”, “No fue mi culpa” e a terceira temporada de “Impuros”; comédias, como “El Galán” e “Los Protectores”; filmes biográficos, como as histórias de Pancho Villa e Silvio Santos,; comédias dramáticas, como “Terapia alternativa” e “El Encargado”; realities documentais, como “Bios. Vidas que marcaram a sua” (episódios inéditos); e o thriller “Insânia”.
• O apaixonante conteúdo de esportes com a qualidade incomparável de produção e imagens da ESPN, que permitirá viver o esporte de maneira inédita, ampliando as opções de acesso ao esporte ao vivo. O conteúdo esportivo nacional e internacional da marca ESPN incluirá uma extensa gama de Ligas e campeonatos, com eventos ao vivo da CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, NHL, MLB, além de jogos de rúgbi, tênis, golfe, ciclismo, boxe e MMA (como, por exemplo, Bellator), entre outros esportes. Ao, mesmo tempo, o Star+ oferecerá programas de sucesso na América Latina, como SportsCenter e ESPN KNOCKOUT, além de séries e documentários da marca ESPN.
O serviço estará disponível em dispositivos com conexão de Internet e poderá ser contratado separadamente ou como parte de um pacote combinado com o Disney+.
Sobre Star+
Star+ será um serviço de streaming de entretenimento geral e esportes que será lançado em 31 de agosto de 2021 na América Latina e será complementar, mas independente, do serviço Disney+ nesta região. O serviço será a casa para estreias de séries de televisão e filmes exclusivos de entretenimento geral dos estúdios de conteúdo da The Walt Disney Company, incluindo o Disney Television Studios, a FX, o 20th Century Studios, o Star Original Productions, a National Geographic Original Productions e mais, além do serviço de streaming de esportes ao vivo da ESPN, a marca mais respeitada e reconhecida pelos fãs de esporte na região. Desde dramas até comédias (incluindo todas as temporadas de Os Simpsons) e thrillers para adultos, o Star+ também contará com uma programação original exclusiva da marca de entretenimento geral Star, além de uma coleção de produções originais regionais da América Latina. Para mais informações, visite: www.starplus.com.