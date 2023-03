Mark Ronson e Anderson .Paak apresentam a música principal de Um Espião Animal

Assista ao making of de Then There Were Two.

Nesta quinta-feira, 23 de janeiro, estreia nos cinemas brasileiros Um Espião Animal, nova animação com as vozes dos atores Will Smith e Tom Holland em sua versão original. O filme conta a história de Lance Sterling e Walter Benites, uma dupla de detetives completamente oposta entre si. Depois de uma reviravolta, esse par tão diferente deve aprender a trabalhar lado a lado para salvar o mundo de uma grande ameaça.

Para criar a música que acompanha a aventura, os criadores de Um Espião Animal convidaram o produtor musical Mark Ronson. O músico responsável por canções como Uptown Funk e Somebody to Love Me divulgou vários temas do filme em suas redes sociais. Entre elas, Then There Were Two, que interpreta com Anderson .Paak, rapper e produtor de sucessos como Am I Wrong e Make It Better.

A música está disponível no Spotify como parte do álbum de Um Espião Animal e com uma compilação de canções chamada Mark Ronson Presents The Music Of Spies In Disguise. E ainda, para aumentar as expectativas sobre o filme, Ronson e Anderson Paak divulgaram um vídeo com making of de Then There Were Two, no qual o público pode ver os músicos durante a criação do tema e sentir um gosto do filme que é cheio de humor, amizade e muitas surpresas.