Viúva Negra ganha homenagem da Mauricio de Sousa Produções

MSP preparou arte inspirada no novo filme da Marvel Studios

Antenada no que há de mais novo tanto nos memes da internet quanto nas telinhas, a Turma da Mônica sempre está pronta para mais um cross – e por que não um cross entre esses dois mundos? Magali, em sua versão Toy, acaba de ganhar o papel de protagonista no pôster de “Viu-a-uva Toy”.

A arte faz menção à nova produção Marvel Studios, Viúva Negra, que chegou aos cinemas e – para embarcar nesta história – a Mauricio de Sousa Produções lançou o pôster exclusivo da personagem do Bairro do Limoeiro dando vida à Natasha Romanoff. A homenagem feita pelo estúdio celebra o lançamento desse aguardado filme, que também estreou no Disney+ (com Premier Access). A arte foi divulgada nas redes sociais da MSP e do Disney+.

Magali em Viu-a-uva Toy

No suspense de espionagem repleto de ação da Marvel Studios, Viúva Negra, Natasha Romanoff confronta o lado mais sombrio de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável para derrubá-la, Natasha precisa lidar com sua história como espiã e as relações partidas de um passado de antes de se tornar uma Vingadora.



Scarlett Johansson retorna em seu papel como Natasha / Viúva Negra, Florence Pugh estrela como Yelena, David Harbor interpreta Alexei / O Guardião Vermelho e Rachel Weisz é Melina. Viúva Negra – o primeiro filme da Fase Quatro do Universo Cinematográfico Marvel – é dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige.