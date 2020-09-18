Acelere na Radiator Springs Racers no Disneyland Resort

Ligue os motores e prepare-se para entrar em alta velocidade na Radiator Springs Racers do Disney California Adventure Park . Aperte os cintos neste novo vídeo “Embarque & Aprenda” para um passeio onde o filme “Carros” ganha vida. Você vai até aprender algumas coisas divertidas enquanto atravessa a cidade e passa pelas altas montanhas da Cordilheira Cadillac.



Esta atração apresenta personagens familiares, os muitos pontos turísticos de Radiator Springs e claro, uma corrida em alta velocidade através do Ornament Valley.

Preparar, apontar, vai!

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