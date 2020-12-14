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NOVIDADES #DISNEYMOMENTOSMAGICOS

Apertem os cintos para um “Embarque e Aprenda” a bordo de Millennium Falcon: Smugglers Run em Star Wars: Galaxy’s Edge

14 de dezembro de 2020
14 de dezembro de 2020

por Jeremy Schoolfield, editor administrativo, Relações Públicas do Walt Disney World Resort

Uma das minhas cenas favoritas dos filmes Star Wars é quando Han Solo leva a Millennium Falcon para o campo de asteroides em “O Império Contra-Ataca” (que, aliás, celebra seu 40º aniversário este ano). Quando criança, eu assistia a Falcon desviar desses asteroides graciosamente– e ao mesmo escapando dos caças TIE – e sonhava estar a bordo da “lata velha” mais rápida da galáxia”.

Esse sonho se tornou realidade no ano passado com a chegada de Millennium Falcon: Smugglers Run dentro da área temática Star Wars: Galaxy’s Edge na Disneyland na Califórnia e no Disney’s Hollywood Studios na Flórida. Nesta atração inovadora, você anda por aqueles corredores icônicos da nave e depois entra na cabine para assumir o controle da nave que fez o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs.

Deve ter entrado poeira galáctica no meu olho na primeira vez que entrei na Falcon – tenho certeza que foi por isso que a minha visão ficou embaçada e meus olhos se encheram de lágrimas por um momento, certo? Millennium Falcon: Smugglers Run é uma atração incrível e imersiva que proporciona uma experiência Star Wars diferente de tudo que você já viveu. É por isso que estou tão empolgado para compartilhar este vídeo em nossa série “Embarque e Aprenda”, para que você faça uma viagem virtual nesse “monte de sucata” e descubra algumas curiosidades sobre a atração ao longo do caminho. Confira!



Quer saber mais? É claro que quer. Aqui estão mais algumas curiosidades sobre Millennium Falcon: Smugglers Run:

• A Millennium Falcon, ancorada no porto espacial do Black Spire Outpost em Star Wars. Galaxy’s Edge, mede mais de 30 metros de comprimento.

• Hondo Ohnaka, que acompanha a sua jornada, é um contrabandista querido pelos fãs de “Star Wars: A Guerra dos Clones” e “Star Wars: Rebels”, série animada de televisão. É na Millennium Falcon: Smugglers Run que ele é visto pela primeira vez fora das telas de televisão e cinema.

• Você entra na Falcon através de uma escotilha de acesso a bombordo. À medida que explora o porão principal da nave, você encontrará peças icônicas do Star Wars , incluindo o capacete e a esfera que Luke Skywalker usou em seu primeiro treinamento com o sabre de luz! Você pode se deparar com alguns ninhos de Porg também...

• A Industrial Light & Magic (a divisão de efeitos visuais da Lucasfilm) colaborou com a Walt Disney Imagineering para criar a plataforma de jogos e mídia interativa para a atração.

• Se a Falcon sofrer danos - como colidir em obstáculos ou for atingida por fogo inimigo - e não for devidamente reparada, a navegação será afetada e seus corredores mostrarão os danos quando você aterrissar.

• Os Disney Imagineers trabalharam com a Lucasfilm para garantir a autenticidade de todos os detalhes da Millennium Falcon - desde as mangueiras, tubos, interruptores e até mesmo os adesivos no casco exterior. Os Imagineers visitaram as produções cinematográficas de Star Wars no Reino Unido para estudar os sets da Falcon e estudaram a fundo as fotografias da nave nos arquivos da Lucasfilm.

Espero que você tenha gostado deste voo a bordo da Millennium Falcon e talvez aprendido alguma coisa durante o trajeto. Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos