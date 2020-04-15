Art Attack: Atividades para criar em família

Ficar em casa é muito mais divertido com #DisneyMomentosMagicos, uma iniciativa para curtir em família e testar a sua criatividade.

Art Attack: Barco viking

Para os navegadores mais novos da família: um barco viking com tripulação própria. Você também pode se aventurar em alto-mar dentro de casa.



Art Attack: Técnica do tingido



Colorir sem tinta? Esta técnica permite que você crie uma obra de arte completamente diferente.



Art Attack: Pena



Lápis, papel e um passeio pela história da escrita. Neste vídeo, você aprende a criar uma pena e um tinteiro, como os de antigamente.



Art Attack: Rosto asteca



Continuando o nosso passeio histórico, aqui, você aprende a desenhar um rosto asteca banhado em ouro ou prata.



Art Attack: Guitarra



Tem algum jovem músico por aí? Com este tutorial, você pode desenhar uma obra de arte rockeira e cheia de cores.

Está na hora de preparar os materias de pintura e deixar a imaginação voar. Qual você vai fazer primeiro?

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos

