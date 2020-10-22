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NOVIDADES #DISNEYMOMENTOSMAGICOS

Confira as Assustadoramente Belas Luas Nascentes ao Redor do Mundo

22 de outubro de 2020
22 de outubro de 2020

Quando o sol se põe, a luz prateada da lua pode criar os visuais mais encantadores – e de tirar o fôlego – nos nossos parques e resorts Disney! Seja a luz da lua que ilumina o Spaceship Earth no EPCOT ou que emoldura o paraíso tropical em Aulani – um resort Disney, cada destino oferece sua própria inspiração.

Hoje à noite, amigos de todo o mundo estão compartilhando algumas de suas fotos favoritas de luas nascentes assustadoras. Confira esta magia “lunar”:

Nossa seleção de luas nascentes começa no Walt Disney World Resort, onde uma linda lua redonda foi fotografada anos atrás, iluminando de forma enfeitiçante o Spaceship Earth no EPCOT.

No Disney’s Vero Beach Resort, a água parece dançar à luz da lua durante uma noite estrelada

A muitos quilômetros acima do paraíso, a lua brilha durante uma noite não tão assustadora no Aulani, um Resort Disney

No Disneyland Paris, a lua acompanha as luzes festivas das decorações, da Main Street U.S.A. ao Castelo da Bela Adormecida, na época de Halloween. 

Uma lua assustadoramente espetacular é espelhada de forma majestosa na água do Disney’s Hilton Head Island Resort.

No Disneyland Resort, raios da lua foram fotografados adicionando um brilho mágico ao local. 

E algumas surpresas não tão assustadoras de Halloween foram vistas durante uma noite à luz da lua a bordo de um navio da Disney Cruise Line.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos