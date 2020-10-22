Confira as Assustadoramente Belas Luas Nascentes ao Redor do Mundo

Quando o sol se põe, a luz prateada da lua pode criar os visuais mais encantadores – e de tirar o fôlego – nos nossos parques e resorts Disney! Seja a luz da lua que ilumina o Spaceship Earth no EPCOT ou que emoldura o paraíso tropical em Aulani – um resort Disney, cada destino oferece sua própria inspiração.
Hoje à noite, amigos de todo o mundo estão compartilhando algumas de suas fotos favoritas de luas nascentes assustadoras. Confira esta magia “lunar”:
Nossa seleção de luas nascentes começa no Walt Disney World Resort, onde uma linda lua redonda foi fotografada anos atrás, iluminando de forma enfeitiçante o Spaceship Earth no EPCOT.
No Disney’s Vero Beach Resort, a água parece dançar à luz da lua durante uma noite estrelada
A muitos quilômetros acima do paraíso, a lua brilha durante uma noite não tão assustadora no Aulani, um Resort Disney.
No Disneyland Paris, a lua acompanha as luzes festivas das decorações, da Main Street U.S.A. ao Castelo da Bela Adormecida, na época de Halloween.
Uma lua assustadoramente espetacular é espelhada de forma majestosa na água do Disney’s Hilton Head Island Resort.
No Disneyland Resort, raios da lua foram fotografados adicionando um brilho mágico ao local.
E algumas surpresas não tão assustadoras de Halloween foram vistas durante uma noite à luz da lua a bordo de um navio da Disney Cruise Line.
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