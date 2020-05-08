Atividades divertidas de Star Wars

Se você é fã de Star Wars e se sente um pouco ocioso nesses dias em casa, nós temos a solução perfeita: atividades que levam você para uma galáxia muito, muito distante. O melhor é que tem diversão para todos os gostos.

Prefere colorir para relaxar um pouco? Olha quantos desenhos legais nós temos para você pintar:

Desenho 1

Desenho 2

Desenho 3

Desenho 4

Depois de colorir o desenho 5, você ainda ganha um marcador de páginas do Chewbacca.

Já se você é uma pessoa que gosta mais de desenhar, não tem problema. Com estas atividades de ligar os pontos, você desenha um importante meio de transporte para os personagens de Star Wars.

E para quem prefere contar histórias, temos fantoches de dedo da Rey, do Finn e do BB-8 para criar um divertido teatro de fantoches. Tem também o Yoda de Massa de Modelar.

Agora está na hora de brincar em uma galáxia muito, muito distante. Para curtir mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos