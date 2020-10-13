Atividades para você se divertir todas as "Manhãs com Mickey"

Mickey Mouse é o anfitrião do Disney Junior durante as manhãs para que a audiência comece o dia com um grande sorriso com As Manhãs com Mickey, um novo bloco de programação onde Mickey acompanha as crianças durante sua rotina matinal, animando-os a escovar os dentes, tomar um café da manhã nutritivo e incorporar outros hábitos saudáveis enquanto se divertem com músicas e videoclipes especiais.
Durante outubro, as Manhãs com Mickey também estarão presentes nas plataformas digitais por meio de conteúdo especial no #DisneyMomentosMágicos, Disney.com.br, bem como no Facebook e no Instagram do Disney Junior.
Para começar, que tal se divertir colorindo os desenhos abaixo?
Desenho 1
Desenho 2
Desenho 3
Para mais #DisneyMomentsMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos