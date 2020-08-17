Atividades para você se divertir com Moana e Maui

Se você também amou Moana - Um Mar de Aventuras, você chegou no lugar certo! Nós separamos para você imagens para colorir, labirintos para ajudar a nossa heroína e seus amigos e quebra-cabeça para resolver.

Vamos para a aventura?



Pegue os lápis de cor para pintar estes desenhos:

Você prefere brincar com labirintos? Você pode brincar com essas duas atividades:

Você também pode resolver um quebra-cabeça e encontrar o coração de Te Fiti

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