Cenas de “A Bela e a Fera” na Disney Cruise Line

É com muito orgulho e prazer que nós recebemos você para comemorar “A Bela e a Fera”, ao estilo Disney Cruise Line! Da nossa equipe para a sua, aqui está um resumo encantado com diversão e entretenimento para toda a família.

VÍDEO: do Walt Disney Theatre: “A Bela e a Fera”, da Disney Cruise Line

Este vídeo inédito da Disney Cruise Line oferece à sua família um lugar na primeira fila dessa amada história, com os melhores momentos de nossa premiada produção ao estilo Broadway. O conteúdo gravado anteriormente apresenta o elenco de abertura da estreia do espetáculo.

Então, sem mais delongas, convidamos você a relaxar e puxar uma cadeira enquanto nós orgulhosamente apresentamos cenas de “A Bela e a Fera” no Disney Dream!

Faça Você Mesmo: Dobra de Guardanapo – Por favor, esteja à vontade!

Sua noite temática da Disney Cruise Line não estaria completa sem uma experiência gastronômica especial! Você pode tornar o seu jantar mágico com a sofisticada arte dos guardanapos de tecido. Confira nosso guia passo a passo e você terá seus guardanapos arrumados (e dobrados) rapidamente!

Neste guia você aprenderá a transformar um guardanapo de tecido em um paletó de smoking. É só arrumar a mesa com essa obra-prima e sua família certamente notará que há algo novo no jantar desta noite.





Nós recomendamos que você compartilhe sua noite temática “A Bela e a Fera” da Disney Cruise Line usando a #DisneyCruiseLife e #DisneyMomentosMagicos.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos, um lugar onde você encontra conteúdo, histórias e recursos divertidos e envolventes da Disney – de graça! – desde Marvel, Pixar e Star Wars até o Walt Disney Animation Studios, National Geographic, Disney Parks e outros.

Até a próxima…Au revoir!