Uma Conversa sobre a “Cars Land”, ruindo seus motores há Nove Anos no Disneyland Resort

Em junho de 2012, a reforma do parque Disney California Adventure culminou com a abertura da "Cars Land", uma experiência única e extraordinária que transporta os visitantes para Radiator Springs e para o universo de “Carros”, da Disney e Pixar.
Para trazer essa adorada história da tela para a realidade foram necessários os corações, as mentes e os talentos de uma equipe incrível. Neste vídeo de Nos Bastidores da Magia, Kathy Mangum, produtora executiva da “Cars Land” e Roger Gould, diretor criativo da Pixar para parques temáticos, falam sobre a especial evolução da “Cars Land”, sua história rica e vibrante e como foi ajudar a idealizar essa área tão especial.
A “Cars Land” continua a tocar os corações de muitos e combina criatividade, inovação e tecnologia como só a Walt Disney Imagineering e a Pixar sabem fazer. Mal podemos esperar para que os visitantes sigam a Rota 66 até Radiator Springs mais uma vez. Enquanto isso, comemore o caminho a seguir com este olhar especial na “Cars Land”.
Ka-chow!
Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos