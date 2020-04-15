Conselhos do Arnoldo: dicas sobre saúde e higiene

O cozinheiro Arnoldo e seu assistente Francis dão dicas importantes sobre alimentação, tomar água e, principalmente, lavar as mãos. (*)

Lavar as Mãos

Os conselhos desse cozinheiro são uma maravilha! Tem uma coisa que todo mundo precisa fazer antes e depois das refeições: lavar as mãos com água e sabonete. O que é gostoso e saudável... É insuperável.



Variar os Alimentos



A mistura de sabores deixa a nossa alimentação mais gostosa e rica em vitaminas e minerais. Está na hora de lembrar os benefícios das frutas, das verduras dos laticínios e muito mais.



Frutas e Verduras



Nenhuma alimentação é saudável ou está completa sem a presença de frutas e verduras. Afinal, uma refeição com muita fruta e verdura sempre é uma gostosura!



Comer Brócolis



Brócolis é um alimento de muita qualidade que merece ser nosso amigo. Neste vídeo, o melhor cozinheiro explica quais são os benefícios do vegetal e como usá-lo em uma receita.

Comer Devagar



Para saborear melhor a comida, é importante comer sem pressa e sentado! Esse é mais um conselho do nosso supercozinheiro.

Comer Juntos



O Arnoldo já explicou que comer sentado e devagar é importante, mas comer acompanhado é mais gostoso. Que tal juntar a família para a próxima refeição ficar ainda melhor?



Beber Água



Depois de tantas dicas sobre comida, não podemos esquecer de algo muito importante: Muita água você deve tomar… Mas sem exagerar! Arnoldo e Francis explicam porque hidratação é a chave para uma boa saúde.