Conselhos do Arnoldo: dicas sobre saúde e higiene

O cozinheiro Arnoldo e seu assistente Francis dão dicas importantes sobre alimentação, tomar água e, principalmente, lavar as mãos. (*)
Lavar as Mãos
Os conselhos desse cozinheiro são uma maravilha! Tem uma coisa que todo mundo precisa fazer antes e depois das refeições: lavar as mãos com água e sabonete. O que é gostoso e saudável... É insuperável.
Variar os Alimentos
A mistura de sabores deixa a nossa alimentação mais gostosa e rica em vitaminas e minerais. Está na hora de lembrar os benefícios das frutas, das verduras dos laticínios e muito mais.
Frutas e Verduras
Nenhuma alimentação é saudável ou está completa sem a presença de frutas e verduras. Afinal, uma refeição com muita fruta e verdura sempre é uma gostosura!
Comer Brócolis
Brócolis é um alimento de muita qualidade que merece ser nosso amigo. Neste vídeo, o melhor cozinheiro explica quais são os benefícios do vegetal e como usá-lo em uma receita.
Comer Devagar
Para saborear melhor a comida, é importante comer sem pressa e sentado! Esse é mais um conselho do nosso supercozinheiro.
Comer Juntos
O Arnoldo já explicou que comer sentado e devagar é importante, mas comer acompanhado é mais gostoso. Que tal juntar a família para a próxima refeição ficar ainda melhor?
Beber Água
Depois de tantas dicas sobre comida, não podemos esquecer de algo muito importante: Muita água você deve tomar… Mas sem exagerar! Arnoldo e Francis explicam porque hidratação é a chave para uma boa saúde.
Agora é hora de compartilhar essas dicas com toda a sua família e colocá-las em prática.
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