Desenhos exclusivos para você colorir em casa!

A Disney trouxe novas atividades para ativar sua imaginação e criatividade, enquanto está em casa. Que tal colorir alguns dos seus personagens favoritos do universo de Marvel e dos filmes de Star Wars e Frozen 2?

Anna e Elsa estão entre os personagens de Disney disponíveis em imagens exclusivas para pintar. Você também vai encontrar um desenho bem especial de uma galáxia muito, muito distante e os super-heróis mais queridos pelos fãs da Marvel.

Hora de colorir!

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