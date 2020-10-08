Dia das Crianças: Divirta-se com o jogo de Disney Parques feito para toda a família

No Walt Disney World Resort, Dia das Crianças é todo dia – são tantas possibilidades de realizar sonhos e viver aventuras que qualquer visitante revive fantasias de quando era pequeno. Para recordar e treinar a memória, Disney Parks criou um jogo especial para entreter toda a família sem sair de casa.
Em comemoração ao dia dos pequenos (e grandes) sonhadores, o Jogo da Memória Mágica traz imagens de diversos cantos do Walt Disney World Resort para que você imprima em casa. Basta seguir o passo a passo para montar as peças, embaralhar e tentar encontrar os pares. Clique aqui para acessar o documento completo.
Você consegue memorizar onde está o par de cada uma das figuras? Para tornar o jogo ainda mais desafiador, tente lembrar ou descobrir o nome dos lugares do Walt Disney World em que cada foto foi tirada. Aquele que acertar, marca ainda mais pontos. A diversão é garantida – até mesmo para a Dory, que tem “perda de memória recente”!
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