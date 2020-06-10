Feliz aniversário, Donald!

Chegou a hora de comemorar o aniversário de um dos personagens mais queridos da Disney: o Pato Donald.

Donald , o fiel amigo de Mickey Mouse, é um pato muito inteligente e cheio de energia, mas também pode ser impaciente e um pouco cabeça dura. Para homenageá-lo, contamos dez coisas que talvez você não saiba sobre ele:

O personagem foi criado no início dos anos 30, quando Walt Disney ouviu o dublador Clarence Nash fazendo vozes de animais no rádio. Ouvindo o que seria a voz de Donald, Walt exclamou: “Esse é o nosso pato falante!” O nome completo do personagem é Donald Fauntleroy Duck. Foi Nash quem dublou Donald até seu falecimento, em 1985. Mais tarde, o animador Tony Anselmo (treinado por Clarence Nash) emprestou sua voz ao personagem. Uma de suas características mais famosas é sua pouca paciência. Além disso, Donald geralmente procura ser o melhor em tudo e fica frustrado quando as coisas não dão certo ou alguém o supera. Ele gosta de brincar e se divertir com seus amigos. Eles sempre podem contar com ele! O Pato Donald apareceu pela primeira vez no curta-metragem The wise little hen (A galinha sábia), um desenho animado da série Silly Symphonies. Seu aniversário é comemorado no dia 9 de junho, pois é a data de sua primeira aparição em um curta da Disney. No entanto, também pode ser comemorado em qualquer sexta-feira 13, uma tradição que começou graças a sua constante má sorte. Ele participou de mais de 150 curtas animados. Participou de dezenas de shows e especiais de televisão, incluindo A casa do Mickey Mouse e Duck Tales – Os caçadores de aventuras. Entre seus filmes mais famosos estão Alô Amigos! Os Três Cavaleiros e Fantasia. Também fez parte de jogos para videogames como Disney Infinity, Kingdom Hearts e muitos outros jogos online e mobiles. Tem sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

E, para comemorar, você pode se divertir colorindo Donald posando feliz, sendo atleta, junto com Margarida, Mickey e Pateta, enquanto revive suas aventuras assistindo a esse vídeo: