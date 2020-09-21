Mais atividades Incríveis do Pixar Fest!

Em setembro, nós aproveitamos toda a mágia da Pixar com atividades temáticas dos seus filmes e personagens favoritos no Pixar Fest. Desta vez, nós trouxemos desenhos para colorir de Os Incríveis.
Para quem quiser pintar algum personagem específico, nós temos:
- Senhora Incrível
- Violeta
- Flecha
- Zezé
- Edna Moda
Agora, se você gosta de toda a família, é só baixar esta atividade.
Você também pode curtir as músicas dos seus filmes favoritos na nossa playlist: PIXAR HITS.
Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos