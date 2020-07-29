Embarque & Aprenda na TRON Lightcycle Power Run no Disneyland Shanghai 

Você está preparado para a era da digitalização? Então, apronte-se e suba a bordo da TRON Lightcycle Power Run no Disneyland Shanghai!

Neste novo vídeo “Embarque & Aprenda”, você descobrirá todo tipo de informações fascinantes sobre a criação e a história dessa emocionante e icônica montanha-russa. A sensação de se jogar sob seu céu ondulado é diferente de tudo que eu já experimentei em um Parque Disney (principalmente à noite!).

Eu sou um cara que normalmente gosta de sentar na primeira fileira da montanha-russa, mas, na TRON Lightcycle Power Run, eu gosto de sentar mais atrás, como você verá no vídeo. Nesta perspectiva, você tem uma visão fantástica das luzes brilhantes conforme elas passam à sua frente e iluminam a pista.





Então, embarque em seu ciclo virtual de luz e sincronize o pedal com a moto de metal enquanto ela se contorce, gira e acelera para a vitória no mundo cibernético de TRON! E volte sempre para mais #DisneyMomentosMagicos como este.

