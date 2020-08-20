Embarque na história da Haunted Mansion no Disneyland Resort com o Rolly Crump

Esta sala assombrada está realmente se esticando? Ou é a sua imaginação?

Muito antes da Haunted Mansion ser habitada por um conjunto animado de 999 assombrações felizes, os Imagineers Disney começaram a materializar ideias para a atração durante o planejamento inicial do Disneyland Park. O Rolly Crump juntou-se à equipe de design dos Imagineers trabalhando nos primeiros conceitos para a atração cerca de 10 anos antes das portas da Haunted Mansion abrirem em agosto de 1969.

Após os Imagineers criarem novas tecnologias para a Feira Mundial de Nova York de 1964-65 e o exterior da Haunted Mansion ter sido construído, Rolly contribuiu com centenas de esboços que ele havia criado anteriormente para a atração. Esses primeiros esboços ajudaram no design da atração como a conhecemos hoje, que não é nem muito assustadora, nem muito alegre.

Rolly conta a história da Haunted Mansion neste vídeo que comemora o 51o aniversário da atração.