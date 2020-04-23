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NOVIDADES #DISNEYMOMENTOSMAGICOS

Momento relaxante com cenas tranquilas do Walt Disney World Resort

24 de abril de 2020
24 de abril de 2020

Hoje, nós temos uma série especial de “fotos vivas” do Walt Disney World que podem ajudá-lo a encontrar a hora zen do seu dia! Esperamos que esses momentos mágicos e pacíficos dos quatro Parques Temáticos inspirem e agitem sua imaginação.





Também temos algo para aqueles que gostam de um momento de suspense.



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