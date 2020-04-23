Momento relaxante com cenas tranquilas do Walt Disney World Resort

Hoje, nós temos uma série especial de “fotos vivas” do Walt Disney World que podem ajudá-lo a encontrar a hora zen do seu dia! Esperamos que esses momentos mágicos e pacíficos dos quatro Parques Temáticos inspirem e agitem sua imaginação.







Também temos algo para aqueles que gostam de um momento de suspense.





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