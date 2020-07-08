Lance um feitiço de Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica na sua próxima chamada de vídeo!

Coloque um plano de fundo de Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica na sua próxima videochamada, com imagens do mais novo clássico da Disney e da Pixar!

Antigamente, o mundo era cheio de magia! Então, por que não lançar um feitiço na sua próxima chamada em vídeo? Com o aumento das videochamadas, um pouco de magia é exatamente o que todos precisamos. Em homenagem ao filme mais recente da Disney e da Pixar, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, esses planos de fundo vão levar mais emoção a todos os seus encontros.

Abaixo encontram-se algumas instruções de como salvar os planos de fundo!

Para baixar planos de fundo no celular:

1.) Encontre uma imagem que você queira baixar.

2.) Use o dedo para manter a imagem pressionada.

3.) Selecione adicionar à galeria.

Para baixar planos de fundo no computador:

1.) Encontre uma imagem que você queira salvar.

2.) Clique na imagem com o botão direito do mouse e é só salvar.

Agora, vamos aos planos de fundo, irmãos!

Exiba seu fiel alazão com esta bela foto de Guinevere! Barley aprovaria.

Ou, se você prefere o conforto de casa, relaxe no subúrbio paradisíaco de New Mushroomton, onde a família Lightfoot mora!

Se você é do tipo aventureiro, exiba a sua missão na Taverna da Mantícora!

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