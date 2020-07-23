Guia Gastronômico para o Taste of EPCOT International Food & Wine Festival 

Prepare-se para brindar, degustar e passear pelos seis continentes no Taste of EPCOT International Food & Wine Festival! SIM, chegou a hora, mais uma vez, de celebrar o melhor da comida e da bebida mundial no nosso festival com maior duração de todos os tempos.
O festival deste ano será, compreensivelmente, diferente do que foi no ano passado. O que não mudou foi o foco dos nossos chefs na autenticidade através dos ingredientes, técnicas de culinária e de apresentação para homenagear as diversas cozinhas globais. E nossa equipe de bebidas, mais uma vez, combinou vinhos e cervejas com seleções de cada região para o gole perfeito.
A novidade deste ano é um Guia Digital disponível no aplicativo My Disney Experience! Confira a lista dos mais de 20 mercados exclusivos e descubra todas as atividades divertidas para a família, como a volta do Caça ao tesouro “Hide & Squeak” do Remy, de Ratatouille; entretenimento com o alegre Mariachi Cobre e a equipe rítmica JAMMitors; além disso, você poderá dar uma olhada nas mercadorias que estarão à venda em edição limitada pelo aniversário de 25 anos. Baixe o aplicativo hoje para saber mais.
Aqui está, em primeira mão, uma espiada nas delícias que estão no Taste of EPCOT International Food & Wine Festival. Aproveite!
Macarrão com Queijo Feito com Queijo Boursin (World Showplace)
Comida• Macarrão com Queijo Gourmet feito com queijo Boursin com Alho e Ervas Finas, coberto com farinha Panko com Ervas
• Macarrão com Queijo e Asa de Frango, feito com molho de queijo Boursin com Alho e Ervas Finas, coberto com cenouras, aipo e pedaços de Queijo Azul
• Macarrão com Queijo e Lagosta, feito com molho de queijo Boursin com Alho e Ervas Finas e Creme de Lagosta coberto com farinha Panko com Ervas
• Macarrão com Queijo com Linguiça Italiana Caseira e Pimentas (à base de plantas)
Bebidas
• Stiegl Brewery Radler Zitrone, Salzburg, Áustria
• L’ecole No. 41 Chenin Blanc Old Vines, Columbia Valley, WA
• Evolution by Sokol Blosser Pinot Noir, Willamette Valley, OR
Pomar de Maçã (World Showplace)
Comida
• Prato de Charcutaria e Queijo com Aguardente de Maçã da Fazenda Maplewood do Burton e Xarope de Bordo envelhecido em Barril
• Pipoca de Caramelo de Maçã
Bebidas
• Frozen Apple Pie (Não-Alcoólico)
• Cerveja Short’s Brewing Co. Mule, Elk Rapids, MI
• Cerveja Citrus IPA Heavy Seas Brewery Tropicannon, Halethorpe, MI
• Cerveja IPA Parish Brewing Co. Ghost in the Machine Double, Broussard, LA
• Cidra Seca 3 Daughters Framboesa e Limão, St. Petersburg, FL
• Cidra Short’s Brewing Company Starcut Ciders Mosa, Bellaire, MI
• Cidra Ciderboys Banana Bliss, Stevens Point, WI
• Apple Blossom Sky: Fanta Maçã, Cerveja de Gengibre, Aguardente de Maçã, Aguardente de Maçã da Fazenda Maplewood do Burton e Xarope de Bordo envelhecido em Barril e Mini Marshmallows
Sobremesas & Champanhes (World Showplace)
Comidas
• Bolo de Chocolate no Palito em Nitrogênio Líquido
• Bolo de Chocolate no Palito em Nitrogênio Líquido com chocolate Twix Original despedaçado
• Bolo de Chocolate no Palito em Nitrogênio Líquido com M&M’S amassados de Chocolate ao Leite
Bebidas
• Frozen S’mores (Não-Alcoólico)
• Moët & Chandon Impérial Brut, Champanhe
• Dom Pérignon Brut, Champanhe
• Veuve Clicquot Brut Rosé, Champanhe
• Frozen S’mores com Chantilly de Vodka
Vinho & Jantar Como os Favoritos do Festival (World Showplace)
Comidas
• Kielbasa e Batata Pierogi com Cebola Caramelizada e Creme Azedo, Polônia
• Torta de Frutos do Mar do Pescador, Irlanda
• Spanakopita, Grécia
Bebidas
• Vinho Forge Cellars Dry Riesling Classique, do Lago Sêneca
• Vinho Conundrum Red Blend, Califórnia
• Vinho tenshən Rhône Style White Blend, Costa Central
• Vinho Cabernet Franc da Lang & Reed Wine Company, Costa Norte
• Vinho Zinfandel, da Frog’s Leap, Napa Valley
• Vinho Pinot Noir da Gogi Wines de Kurt Russell, Santa Rita Hills
• Vinho Blanc de Bleu Cuvée Mousseux with Boba Pearls
• Milkshake de Guinness e Baileys
Canadá
Comidas
• Sopa Canadense de Queijo Cheddar e Bacon servida com um rolo de Pretzel “Prop & Peller”
• Filé Mignon com Cogumelhos Selvagens “Le Cellier” e Molho de Manteiga Trufada (Sem Glúten/ Sem Trigo)
Bebidas
• Cerveja de Frutas da Collective Arts Brewing Blackberry, Hamilton, Ontario
• Icewine de Inniskillin
• Vinho Merlot Château des Charmes
Refreshment Port
Comidas
• Sorvete DOLE Whip de abacaxi (à base de plantas)
Bebidas
• DOLE Whip de Abacaxi com Rum de Coco Parrot Bay
• Cerveja Bud Light Seltzer
Havaí (Showcase Plaza)
Comidas
• Kālua Slider de carne de Porco com Chutney de Abacaxi Agridoce DOLE e Maionese Picante
• Teriyaki-glazed Spam Hash com Batatas, Pimentões, Cebolas e Maionese Picante
Bebidas
• Cerveja Artesanal de Trigo sabor Abacaxi da Maui Brewing Company, Kihei, HI
• Vinho Espumante de Abacaxi da Florida Orange Groves, St. Petersburg, FL
• AULANI Sunrise: Vodca, Suco de Abacaxi DOLE e Licor Grenadine
A Flor Cítrica (Showcase Plaza)
Comidas
• Cauda de Lagosta com Emulsão de Limão Meyer e Limão Grelhado (Sem Glúten/ Sem Trigo)
• Frango Cítrico Crocante com Molho Orange Aïoli Vegetais Verdes (Sem Glúten/ Sem Trigo)
Bebidas
• Shake de Creme de Laranja em um Copo de Pássaro Laranja que você leva de lembrança (Não-Alcoólico)
• Cerveja Ale de Limão, da Islamorada Beer Company Coconut Key, Fort Pierce, FL
• Orange Sunshine Wine Slushy
Goles Cintilantes (Showcase Plaza)
Comidas
• Sorvete Cintilante de Morango servido em um cone de Waffle
• Pão de Banana com geleia de uma mistura de frutas (à base de plantas)
Bebidas
• Mimosa Tropical com Vinho Espumante e Sucos de Maracujá, Laranja e Goiaba
• Mimosa de Lima Comum com Espumante de Lima Comum e Suco de Cranberry
• Mimosa de Laranja-Sanguínea com Vinho Espumante e Suco de Laranja Sanguínea
• Vinho Tinto Espumante Banfi Rosa Regale, Piedmont
Ilhas do Caribe (Showcase Plaza)
Comidas
• Empanada Ropa Vieja com Tomate Aïoli
• Frango Apimentado Jerk-spiced com Salada de Banana-da-Terra assada e Iogurte de Chutney de Manga (Sem Glúten/Sem Trigo)
• Flancocho: Bolo de Maracujá com Flã de Coco
Bebidas
• Cerveja Lager Red Stripe
• Sangria Branca da Opici Family
• Frozen Mojito
Earth Eats Feito por Impossible (Near Mexico)
Comidas
• Almôndega da Fazenda Impossible com Pão de Lentilha, Espinafre, Legumes Marinados e Molho Cremoso de Ervas (à Base de Plantas)
• O Burger Slider Impossible Com Creme de Wasabi e Salada Asiática Picante em um Pão de Gergelim (à Base de Plantas)
• Terrário de Pudim de Chocolate com Creme de Abacate, Farelos de Matcha e Ervas (à Base de Plantas, Sem Glúten e Sem Trigo)
Bebidas
• Chá de Gengibre com Limão e Mirtilo, Feito por Twinings de Londres (Não-Alcoólico)
• Cerveja Ale Violet Lemonade da Playalinda Brewing Company,Titusville, FL
• Chá de Gengibre com Limão e Mirtilo, Feito por Twinings de Londres Com Vodca Artesanal Tito’s servido em um pote Mason de vidro
México
Comidas
• Taco de Costela: Filé de Costela com Molho Ranchera em uma Tortilha de Milho coberta com Cebola, Cebolinha e uma Fatia de Limão
• Tostada de Porco: Tortilha de Milho Frita coberta com Feijão Preto Chipotle, Carne de Porco Assada, Salsa Verde, Cebola e Coentro
Bebidas
• Cerveja Artesanal Mexicana: Lager Tulum Artisanal com Notas Cítricas e feita com Água do Mar do Caribe Mexicano
• Sangria Passion Rose: Vinho Tinto, Rum, Licor Rose Petal, Purê de Maracujá e Limão
• Margarita Clássica: Tequila, Licor Chile Poblano, Suco de Limão e Néctar Agave com Borda de Sal
• Margarita Fumegante de Manga: Purê de Manga, Mezcal, Applejack, Suco de Limão e Néctar Agave com Borda de Tajín Chile-Lime
China
Comidas
• Dumpling de Frango com Salada Chinesa
• Pão Mongol Beef Bao
Bebidas
• Cerveja Artesanal de Jasmim
• Happy Peach: Licor de Pêssego e Rum Escuro
• Byejoe Punch: Destilado Chinês Bai Jiu, Lichia, Suco de Coco e de Abacaxi
África
Comidas
• Picante Milho Vegano do Quênia e Feijão Branco com Ervilha-de-Pombo, Quinoa & Mistura de Grãos Milenares e Salada Kachumbari (à Base de Plantas).
• Camarão no Espeto Piri Piri com Cuscuz com Aroma Cítrico
Bebidas
• Cerveja Lager Tusker
• Jam Jar Sweet Shiraz, Western Cape
Refreshment Outpost (Localizado no African Outpost)
Comida
• Frozen Slushy Coca-Cola® ou Minute Maid Lemonade em um Copo de Abelha que você leva de lembrança (Não-Alcoólico)
Bebida
• Cerveja Bud Light Seltzer
Alemanha
Comidas
• Schinkennudeln: Massa Gratinada com Presunto, Cebola e Queijo
• Bratwurst Assada em um Rolo de Pretzel “Prop & Peller”
• Strudel de Maçã com Molho de Baunilha
Bebidas
• Cerveja Lager Weihenstephaner Festbier
• M.I.A. Brewing Company Hugo, Doral, FL
• Hacker-Pschorr Hefe Weisse Naturtrüb
• Riesling
Itália
Comida
• Margherita: Pão Rústico Italiano com Molho de Tomate e Queijo Mussarela
• La Classica: Tortellini de Queijo com Ricota, Provolone, Fontina, Parmesão, Molho de Vodca e Bacon Crocante
• Cannoli Siciliani: Massa Crocante Recheada com Ricota Doce, Chocolate e Laranja Cristalizada
Bebidas
• Cerveja Pilsen Peroni Nastro Azzurro
• Vinho Pinot Grigio, Terre Di Bacco
• Vinho Chianti, Gabbiano
• Vinho Prosecco, Terre Di Bacco
• Vinho Moscato, Batasiolo
• Vinho Rosa Regale, Banfi
• Sangria Branca Italiana com Prosecco
• Sangria Vermelha Italiana com Cabernet Sauvignon
Hops & Barley
Comidas
• Pão de Lagosta da Nova Inglaterra: Lagosta Quente com Maionese de Ervas Frescas e Pão Grelhado
• Caldo de Mariscos do Sul: Camarão, Mexilhão, Lagostim, Batatas, Milho e Linguiça Andouille
• Bolo de Cenoura Assado na Hora e Cobertura de Cream Cheese
Bebidas
• Cerveja de Trigo North Coast Brewing Co. da Blue Star, Fort Bragg, CA
• Cerveja Ale Coffee Blonde 3 Daughters Brewing A Wake, St. Petersburg, FL
• Cerveja APA Heavy Seas Americannon, Baltimore, MD
• Cidra Angry Orchard Rosé, Walden, NY
• Vinho Chardonnay Mer Soleil Reserve, Asnta Lucia Highlands
• Vinho Cabernet Sauvignon Broadside, Paso Robles
Funnel Cakes (Localizado no American Adventure)
Comida
• Funnel Cake de Milho coberto com Milho Assado, Queijo Cotija, Coentro e Cumin Crema polvilhado com Páprica
Japão
Comidas
• Tempura Donburi: Dois Pedaços de Tempura de Camarão e Tempura de Vegetais Kakiage com Molho Tentsuyu servido sobre Arroz de Sushi
• Frothy Ramen: Macarrão Gelado em Caldo Dashi coberto com Espuma de Clara de Ovo
• Vaso de Sushi Chirashi: Salmão Fresco, Ovas de Salmão e Espinafre servidos sobre Arroz de Sushi com Furikake e coberto com Molho Picante
Bebidas
• Cerveja Artesanal Kirin
• Saquê de Morango Nigori
• Martíni Furano: Vodca, Xarope de Lavanda e Suco de Yuzu
Marrocos
Comida
• Carne Kefta com Cebola Caramelizada, Alho e Tomates Picantes Concassée
• Batata Frita com Homus Picante com Pepino, Tomate, Cebola, Tzatziki e Molho Chipotle
• Baklava de Chocolate: Massa Filo Enrolada com Amêndoas Torradas e Creme de Chocolate Amargo
Bebidas
• Cerveja Mediterrânea
• Vinho Tinto Kasbah Prestige
• Sangria Vermelha Orgânica
• Mimosa Royale: Vinho Espumante e Suco de Laranja coberto com Licor de Laranja
Brasil (Entre Marrocos e França)
Comidas
• Barriga de Porco Crocante com Feijão Preto, Tomate e Cebola (Sem Glúten/ Sem Trigo)
• Pão De Queijo: o típico pão de queijo brasileiro (Sem Glúten/ Sem Trigo)
Bebidas
• Cerveja Escura da M.I.A. Beer Company Barbossa, Doral, FL
• Frozen Caipirinha feita com Cachaça Leblon
França
Comidas
• Tarte aux Oignons Caramelises Et Chévre: Torta de Queijo de Cabra com Cebolas Caramelizadas em uma Crosta de Massa Folheada
• Canard Confit À L’orange: Confit de Pato Refogado à L’orange com Purê de Batata Doce
• Tarte Tropezienne, Coulis Framboise: Bolo de Brioche Recheado com Creme Pasteleiro e Coulis de Framboesa
Bebidas
• Cerveja Artesanal Kronenbourg Blanc 1664• VeRy Raspberry: Vinho Rosé com Sabor Natural de Framboesa
• Mistura de Bordeaux, Merlot e Cabernet, Château Tarin
• La Vie en Rose Frozen Slushy: Vodca, Grey Goose L’orange, Licor St. Germain, Suco de Cranberry Branca e Vermelha
Joffrey’s Coffee & Tea Company
• Future World East – Spring Berry Bliss: Frozen de Morango e Xarope de Coco cobertos com Vodca de Framboesa
• Canadá – Orange Splash: Frozen de Limão Misturado com Vodca de Laranja
• American Adventure – Tropical Breeze: Frozen de Limão, Xarope de Coco e Rum de Abacaxi
• Showcase Plaza – Passiflora: Frozen de Maracujá e Infusão de Chá com Vodca de Limão
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