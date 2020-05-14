Exibição da inauguração de gala do Shanghai Disney Resort em 2016

O Shanghai Disney Resort começou a reabertura gradual da Shanghai Disneyland em 11 de maio com uma exibição virtual da única e histórica cerimônia de inauguração do Resort em 2016.
Nessa exibição pré-gravada da inauguração do Shanghai Disney Resort, você poderá vivenciar o evento espetacular repleto de música, que mostra a beleza da arte e da tradição chinesa e traz histórias e personagens mágicos à vida de uma forma nunca vista antes!
Esperamos que você tenha gostado dessa exibição virtual da inauguração do Shanghai Disney Resort em 2016.
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