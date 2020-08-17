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NOVIDADES #DISNEYMOMENTOSMAGICOS

Mergulhe em The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure no Disneyland Resort

17 de agosto de 2020
17 de agosto de 2020

Se você estiver pronto para nadar no fundo do mar, então embarque como um molusco em The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure no parque Disney California Adventure.

Uma vez acomodado em sua concha por meio do celular, flutue conosco enquanto apreciamos as paisagens subaquáticas e a música fantástica de “A Pequena Sereia”. Neste novo vídeo “Embarque & Aprenda”, reviva momentos do clássico filme de animação — desde se aventurar pela gruta cheia de artefatos da Ariel até cantar junto com a banda legal de crustáceos do Sebastião. Você também descobrirá fatos fascinantes e tesouros não revelados sobre esta adorável atração!



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