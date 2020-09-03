Panquecas Red Armor: Inspiradas no Iron Man da Marvel

Porções: 6 (porção = 1 panqueca)
Ingredientes
- beterraba média descascada e fatiada
- 1 xícara de leite desnatado
- 3 tâmaras sem caroço
- 2 bananas médias (1 ½ amassadas, ½ para fazer os olhos do Iron Man)
- 2 ovos grandes
- 1 xícara de farinha de trigo integral
- 1 xícara de farinha de trigo comum
- 2 colheres de chá de fermento
- 2 colheres de chá de cacau amargo
- 1/8 colher de chá de sal
- ½ taza de cream cheese
- 1 manga madura grande (cortada e sem caroço)
- Óleo paraa frigideira
Itens adicionais necessários:
- Liquidificador
- 1 tigela grande para misturar
- 2 tigelas médias para misturar
- Frigideira
Instruções:
- No liquidificador, bata a beterraba cortada, o leite e as tâmaras em alta velocidade e obtenha uma mistura uniforme. Coloque a mistura em uma tigela média, acrescente as bananas e os ovos e mexa até que tudo esteja incorporado. Deixe descansar.
- Em uma tigela grande, misture as farinhas com o fermento, o cacau e o sal. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Deixe a massa descansar por cerca de 10 minutos enquanto você prepara a manga.
- No liquidificador, misture o cream cheese e a manga e obtenha uma mistura uniforme batendo em alta velocidade. Transfira a mistura para uma tigela média e deixe descansar.
- Aqueça uma frigideira grande regada com azeite em fogo médio. Despeje ½ xícara de massa na frigideira para cada panqueca; use uma espátula para modelar a cabeça do Iron Man. Cozinhe cada panqueca até dourar, cerca de 3 minutos de cada lado.
- Coloque as panquecas nos pratos. Com uma colher, espalhe a mistura cremosa de manga para fazer a máscara. As crianças podem ajudar nesta etapa.
Coloque duas rodelas de banana na máscara como se fossem os olhos. Sirva imediatamente.
A mistura pode ser mantida na geladeira por até 2 dias.
SEMPRE lave frutas e vegetais para comer ou usar em preparos.
Quando você tiver que cortar, descascar ou fatiar, SEMPRE peça ajuda ou permissão a um adulto responsável.
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