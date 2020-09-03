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NOVIDADES #DISNEYMOMENTOSMAGICOS

Panquecas Red Armor: Inspiradas no Iron Man da Marvel

3 de setembro de 2020
3 de setembro de 2020



Porções: 6 (porção = 1 panqueca)

Ingredientes

  • beterraba média descascada e fatiada
  • 1 xícara de leite desnatado
  • 3 tâmaras sem caroço
  • 2 bananas médias (1 ½ amassadas, ½ para fazer os olhos do Iron Man)
  • 2 ovos grandes
  • 1 xícara de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de farinha de trigo comum
  • 2 colheres de chá de fermento
  • 2 colheres de chá de cacau amargo
  • 1/8 colher de chá de sal
  • ½ taza de cream cheese
  • 1 manga madura grande (cortada e sem caroço)
  • Óleo paraa frigideira

Itens adicionais necessários:

  • Liquidificador
  • 1 tigela grande para misturar
  • 2 tigelas médias para misturar
  • Frigideira 

Instruções:

  • No liquidificador, bata a beterraba cortada, o leite e as tâmaras em alta velocidade e obtenha uma mistura uniforme. Coloque a mistura em uma tigela média, acrescente as bananas e os ovos e mexa até que tudo esteja incorporado. Deixe descansar.
  • Em uma tigela grande, misture as farinhas com o fermento, o cacau e o sal. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Deixe a massa descansar por cerca de 10 minutos enquanto você prepara a manga.

  • No liquidificador, misture o cream cheese e a manga e obtenha uma mistura uniforme batendo em alta velocidade. Transfira a mistura para uma tigela média e deixe descansar.
  • Aqueça uma frigideira grande regada com azeite em fogo médio. Despeje ½ xícara de massa na frigideira para cada panqueca; use uma espátula para modelar a cabeça do Iron Man. Cozinhe cada panqueca até dourar, cerca de 3 minutos de cada lado.
  • Coloque as panquecas nos pratos. Com uma colher, espalhe a mistura cremosa de manga para fazer a máscara. As crianças podem ajudar nesta etapa.

  • Coloque duas rodelas de banana na máscara como se fossem os olhos. Sirva imediatamente.

  • A mistura pode ser mantida na geladeira por até 2 dias.

SEMPRE lave frutas e vegetais para comer ou usar em preparos.

Quando você tiver que cortar, descascar ou fatiar, SEMPRE peça ajuda ou permissão a um adulto responsável.

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