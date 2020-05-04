Cancel
NOVIDADES #DISNEYMOMENTOSMAGICOS

Participe de reuniões em uma galáxia muito, muito distante com planos de fundo de Star Wars

4 de maio de 2020
4 de maio de 2020

Faça chamadas de vídeo em qualquer lugar desde Tatooine até a base da Resistência.

Você tem uma videochamada agendada? Não faça em sua sala de estar – realize a sua transmissão diretamente da cabine do piloto da Millennium Falcon.

#DisneyMomentosMagicos tem o prazer de apresentar um universo de planos de fundo virtuais de Star Wars que você pode usar em qualquer reunião online. Se estiver em casa conversando com amigos, com a família ou em uma chamada de trabalho importante, agora você pode fazer isso parecendo que está em uma galáxia muito, muito distante. Escolha entre Hoth (sem wampas, felizmente) de “Star Wars: O Império Contra-Ataca”, as ruínas da Estrela da Morte e muito, muito mais. Se você quiser se vestir como um personagem de Star Wars, essa decisão só cabe a você. (E nós apoiamos essa ideia.)

Você pode facilmente fazer qualquer um dos planos de fundo abaixo. Ou até todos eles. É só você clicar com o botão direito do mouse ou usar a função de download do seu navegador para salvar no seu computador ou no dispositivo móvel.

Parabéns – você deu o seu primeiro passo para um mundo ainda maior de videochamadas em Star Wars!

Campo de Asteroides

Campo de Asteroides

Cidade das Nuvens

Cidade das Nuvens

Coruscant

Coruscant

Estrela da Morte (vista da sala de controle)

Estrela da Morte (vista da Sala de Controle)

Ruínas da Estrela da Morte

Ruínas da Estrela da Morte


Ruínas da Estrela da Morte


Ruínas da Estrela da Morte

Trono do Imperador em Exegol

Trono do Imperador em Exegol

Hoth

Hoth


Hoth
Hoth

Ponte da Destróier Estelar Classe Imperial

Ponte da Destroier Estelar Classe Imperial

Jakku

Jakku

Destróier estelar de Kylo Ren

Destroier estelar de Kylo Ren

Velocidade da luz

Velocidade da luz

Millennium Falcon

Millennium Falcon


Millennium Falcon


Millennium Falcon


Millennium Falcon

Pasaana

Pasaana

Base Rebelde

Base Rebelde


Base Rebelde


Base Rebelde

Base da Resistência

Base da Resistência


Base da Resistência


Base da Resistência

Complexo de Segurança Imperial de Scarif

Complexo de Segurança Imperial de Scarif

Destróier Estelar de Snoke

Destroier Estelar de Snoke

Campo Estelar


Campo estelar

Base Starkiller

Base Starkiller

Tatooine

Tatooine


Tatooine

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos