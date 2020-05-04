Participe de reuniões em uma galáxia muito, muito distante com planos de fundo de Star Wars

Faça chamadas de vídeo em qualquer lugar desde Tatooine até a base da Resistência.
Você tem uma videochamada agendada? Não faça em sua sala de estar – realize a sua transmissão diretamente da cabine do piloto da Millennium Falcon.
#DisneyMomentosMagicos tem o prazer de apresentar um universo de planos de fundo virtuais de Star Wars que você pode usar em qualquer reunião online. Se estiver em casa conversando com amigos, com a família ou em uma chamada de trabalho importante, agora você pode fazer isso parecendo que está em uma galáxia muito, muito distante. Escolha entre Hoth (sem wampas, felizmente) de “Star Wars: O Império Contra-Ataca”, as ruínas da Estrela da Morte e muito, muito mais. Se você quiser se vestir como um personagem de Star Wars, essa decisão só cabe a você. (E nós apoiamos essa ideia.)
Você pode facilmente fazer qualquer um dos planos de fundo abaixo. Ou até todos eles. É só você clicar com o botão direito do mouse ou usar a função de download do seu navegador para salvar no seu computador ou no dispositivo móvel.
Parabéns – você deu o seu primeiro passo para um mundo ainda maior de videochamadas em Star Wars!
Campo de Asteroides
Cidade das Nuvens
Coruscant
Estrela da Morte (vista da sala de controle)
Ruínas da Estrela da Morte
Trono do Imperador em Exegol
Hoth
Ponte da Destróier Estelar Classe Imperial
Jakku
Destróier estelar de Kylo Ren
Velocidade da luz
Millennium Falcon
Pasaana
Base Rebelde
Base da Resistência
Complexo de Segurança Imperial de Scarif
Destróier Estelar de Snoke
Campo Estelar
Base Starkiller
Tatooine
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