Por trás das câmeras – A Spaceship Earth se acende à noite no EPCOT pela primeira vez

Antes da inauguração do EPCOT em 1982, eu esperava pacientemente para ver a Spaceship Earth à noite. Todos nós sabíamos desde aquela época que aquela enorme geosfera seria um símbolo icônico para o Walt Disney World Resort, mas eu queria ver por mim mesmo.

E não me decepcionou. Tirei esta foto na primeira vez em que a Spaceship Earth se acendeu à noite e a maneira como a luz ricocheteava nas telas geodésicas foi incrível (antigamente e agora). Além disso, para fechar com chave de ouro, também tivemos uma lua cheia fantástica naquela noite – um pouco da magia Disney! Então, para capturar os dois ícones em toda a sua glória em uma imagem, decidi tentar usar a técnica de múltipla exposição.

Naquela época, não tínhamos programas de imagem digital (ou câmeras digitais). Se eu quisesse uma múltipla exposição, tinha que criá-la na própria câmera em um único quadro de filme – a própria definição de "vintage". Utilizando um tripé, coloquei uma lente super teleobjetiva de 400 mm na câmera para capturar a lua. Em seguida, pressionei um botão na câmera para o filme não avançar quando eu clicasse no obturador. Voltei então para uma lente grande-angular para capturar a Spaceship Earth no mesmo quadro.

Como estava tudo em filme, eu não tinha ideia se havia funcionado até voltar para a minha câmara escura no dia seguinte e revelar a fotografia. Uau, como os tempos mudaram! Para minha sorte, esse experimento foi muito bom e me mostrou como os ícones da Disney ficam fantásticos sob corpos celestes – uma técnica que utilizei ao longo das minhas quase quatro décadas como fotógrafo Disney.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos