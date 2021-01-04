Receitas da Disney Cruise Line para férias tropicais em casa

Escrito por: Melody Vagnini, PR Manager, Disney Signature Experiences

Adoramos encontrar maneiras divertidas de trazer a magia da Disney para sua casa, então, para esta edição de #DisneyMomentosMagicos, compartilhamos com muita empolgação outra série de receitas populares - desta vez, a do Summertime Freeze em Castaway Cay, a ilha privativa da Disney nas Bahamas.

Como Olaf, alguns de nós gostariam que fosse verão o ano inteiro. Embora as coisas possam estar um pouco frias lá fora, pois é inverno nos Estados Unidos, decidimos dar um toque tropical às festas de final de ano, apresentando quatro receitas de bebidas que você e sua família vão adorar. Baixe a receita e se prepare.

Faça sua bebida favorita - ou todas elas! - e traga um gostinho da ilha paradisíaca para sua casa, ou onde quer que você esteja comemorando as festas natalinas.

(Cuidado, o “Sven’s Carrot Delight” pode atrair algumas das renas do Papai Noel.)

FROZEN, A MUSICAL SPECTACULAR

E por falar em #DisneyMomentosMágicos, se você ainda não teve a oportunidade de assistir virtualmente ao show da "Frozen, A Musical Spectacular", agora é o momento perfeito para reunir sua família e desfrutar da produção completa em estilo Broadway, direto do Walt Disney Theatre na Disney Cruise Line. Olaf definitivamente aprovaria.



Se você prefere o ar gelado ou uma bebida gelada, esperamos que tenha um Feliz Natal!



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