Ahsoka Tano, personagem de Star Wars, terá uma série no Disney+

Veja novidades sobre a futura série sobre Ahsoka Tano. Atenção: o conteúdo a seguir contem spoilers!
A série The Madalorian, exclusiva para assinantes do Disney+, trouxe uma grata surpresa para os fãs da saga Star Wars: conhecer, em carne e osso, a personagem Ahsoka Tano.
Estrela do filme animado Star Wars: A Guerra dos Clones, de 2008, que deu origem à série de mesmo nome, e da série Star Wars: Rebels, Tano foi introduzida nas telinhas apenas por meio de animações, mas mesmo assim conquistou o coração do público.
No quinto episódio da segunda temporada de The Madalorian, no entanto, jedis e siths de todo o mundo puderam ver pela primeira vez Tano ser interpretada pela atriz Rosario Dawnson.
Pouco depois, durante o Investor Day da Disney, realizado em 10 de dezembro de 2020, a empresa anunciou a criação de uma série live-action inteirinha para a personagem, com Dawson estrelando o papel principal.
Mas você conhece Ahsoka Tano? Para você que está pensando em assistir à série da personagem ou apenas quer entender um pouquinho o porquê de ela ter se tornado tão importante para o universo Star Wars, preparamos uma lista com as principais curiosidades sobre Tano.
Mestre eminente
Tano começa sua história como uma jovem aprendiz de Jedi, Padawan, e tem como mentor ninguém menos que Anakin Skywalker, um dos personagens centrais da primeira série de filmes da franquia Star Wars e que, mais tarde, se tornará o lord Sith Darth Vader.
No filme, mestre Yoda designa Ahsoka a Anakin. A relação entre eles é explosiva, e os dois constantemente brigam no início devido à forte personalidade de cada um. No entanto, com o tempo, os dois se tornam amigos e aliados.
Origem
Tano faz parte da mesma raça que outra importante Mestre Jedi, Shaak Ti, que apareceu pela primeira vez em Star Wars Episódio II: O Ataque dos Clones. As duas são Togrutas, uma raça conhecida pelo adereço colorido na cabeça que lembram dois chifres.
O planeta de origem de Tano é o Shili, um dos mais importantes na República da Galáxia. Tano foi descoberta lá quando criança, quando o mestre Plo Koon descobriu sua sensibilidade à força.
Interrupção no treinamentoDurante Clone Wars, no entanto, o grande templo Jedi sofre um ataque um inimigo misterioso, e todos acreditam que a responsável é Tano. Acusada de traição, ela interrompe seu treinamento e se revolta contra o sistema, já que é inocente.
Ela consegue provar que não possui participação no ato, mas a confiança na Ordem está perdida para ela. Com isso, Tano abandona seu treinamento, perde seu sabre de luz e nunca se torna, oficialmente, uma Jedi.
Armas diferentesSem um sabre de luz próprio, Tano precisa lidar com as batalhas que enfrenta por meio da improvisação. No entanto, no livro da série Star Wars: Ahsoka, ficamos sabendo que Tano consegue se apoderar do sabre de um poderoso Sith conhecido como O Sexto Irmão.
Com os cristais do inimigo, Tano os purifica com seu poder e forja seus sabres gêmeos, que adquirem a coloração branca que vemos depois.
Líder rebeldeNa série de 2014, Star Wars Rebels, Tano se torna uma guia para a tripulação de protagonistas. Ela adota o codinome Fulcrum e organiza a rebelião enquanto atua nas sombras para poder estabelecer um movimento contra o Império Galáctico e a favor da instauração de uma nova República Galáctica.
Devido a sua forte atuação contra os Sith, ela é perseguida por seu antigo mestre Anakin Skywalker, agora Darth Vader, servo principal do Imperador Palpatine, que deseja aniquilar os remanescentes da Ordem Jedi e apoiadores da rebelião.
Embate com o mestreNa última temporada de Star Wars Rebels, Tano enfrenta finalmente Vader. Uma das primeiras a ficar sabendo quem ele é de verdade, Tano se sente traída, já que possui forte ligação com o mestre.
Na batalha quase mortal entre os dois, ela escapa por muito pouco com vida depois que o líder revolucionário e também antigo padwan Ezra Bridger abre um portal para resgatá-la segundos antes dela ser atacada por Vader.
Voz reconhecível
Famosa em Star Wars: The Clone Wars e em Star Wars: Rebels, a dubladora em inglês da personagem Ashley Eckstein, tornou a voz de Tano característica o suficiente para os fãs das séries reconhecerem quando a personagem está presente.
Por isso, todos reconheceram quando ela, ou mais precisamente, sua voz, fez uma aparição em Star Wars: A Ascensão Skywalker. Tano guia Rey durante sua batalha contra Darth Sidious.
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