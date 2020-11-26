“folklore: sessões no long pond studio” combina documentário com um show intimista de folklore, o álbum nº 1 do ano

Taylor Swift, Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) e Justin Vernon (Bon Iver) criaram um álbum que transcendeu gêneros musicais - uma jornada musical que nos permite chorar e rir e, durante esses tempos difíceis, nos faz sentir como se não estivéssemos tão sozinhos. Eles gravaram “folklore” a milhares de quilômetros de distância uns dos outros e nunca estiveram na mesma sala juntos... até agora!

“folklore: sessões no long pond studio” foi filmado no interior do estado de Nova York em setembro de 2020 e teve estreia exclusiva no Disney+ na quarta-feira, 25 de novembro. Taylor, acompanhada pelos co-produtores Aaron Dessner e Jack Antonoff e com a participação especial de Justin Vernon (Bon Iver), executa cada música de seu álbum aclamado pela crítica “folklore” e, pela primeira vez, revela as histórias e os segredos por trás das 17 músicas.





O documentário foi dirigido por Taylor Swift e filmado em 6 câmeras sem espelho Lumix S1H com lentes Leica embutidas no estúdio, junto com uma Alexa LF com uma Angenieux 24-290 em uma câmera robótica Furio com mais de 9 metros de pista curva.



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