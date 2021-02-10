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NOVIDADES DISNEY+

Grammy 2021: Frozen 2, Star Wars e mais indicados ao prêmio

10 de fevereiro de 2021
10 de fevereiro de 2021


Em 14 de março, será transmitida a 63ª edição dos prêmios Grammy. Dentro dos indicados de diferentes categorias relacionadas ao cinema e a serviços de streaming, encontramos produções da The Walt Disney Company e do Disney+.

Na categoria de "Melhor música para mídia audiovisual" temos Frozen 2, com uma trilha sonora a cargo de Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, Tom MacDougall e Dave Metzger. Dentro das indicações de "Melhor trilha sonora para mídia audiovisual", também se destaca Star Wars: A Ascensão Skywalker, com John Williams como compositor.

Frozen 2, ainda conseguiu uma indicação para mídia audiovisual, com Into the Unknown, música escrita por Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez e interpretada por Idina Menzel.

Em relação aos artistas de 2021, o álbum folklore, sessões no long pond studio de Taylor Swift está indicado como "Álbum do ano" e no Disney+ você pode ver o documentário homônimo que conta com os bastidores da gravação do disco. Além disso, Taylor também foi indicada na categoria de "Melhor performance de pop solo " pela canção Cardigan. 

Por outro lado, Black is King, da Beyoncé, foi indicada ao "Melhor filme de música". Este álbum visual também pode ser visto no Disney+.

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.

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